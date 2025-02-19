Рубль укрепляется: как выгодно забронировать тур

Из-за снижения курса валют стоимость туров стала значительно ниже. Это отличная возможность спланировать отпуск, особенно с учетом акций раннего бронирования, предлагаемых большинством ведущих туроператоров. Среди россиян наиболее популярными направлениями на лето и осень остаются Турция, а на зимний и весенний сезоны – ОАЭ, Египет и Таиланд. Турагент Дарья Иванова рассказала корреспонденту «ФедералПресс», во сколько обойдется отпуск на фоне смены экономических тенденций.

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Турция

«В целом в Турцию и Египет россияне ездят стабильно из года в год вне зависимости от курса валют. Стоимость разная, цена за тур растет ближе к сезону», – рассказала Дарья Иванова.

По словам турагента, стоимость недельного отдыха в майские праздники в пятизвездочном отеле Турции с вылетом прямым чартерным рейсом из Москвы сейчас стартует от 58 тысяч рублей на человека. Это при двухместном размещении all inclusive.

Например, один из популярных отелей Lonicera Resort & Spa 5* с вылетом 28 апреля на неделю обойдется в 81 500 рублей с человека при двухместном размещении. Популярный среди семей с детьми IC Hotels Santai Family Resort 5* будет стоить от 105 000 рублей с человека.

Что касается отелей высокого уровня, таких как Cullinan, Voyage, Max Royal, Calista или Barut, то неделя отдыха в майские праздники там обойдется от 170 000 рублей с человека при двухместном размещении.

«Если рассматривать раннее бронирование на бархатный сезон, то цены еще ниже! При раннем бронировании можно выбрать именно тот отель и категорию номера, а также удобный рейс, который вы хотите, а не то, что осталось. При этом вы зафиксируете стоимость тура в у. е.», – подчеркнула турагент.

Для этого необходимо внести минимальную предоплату – от 10 % до 30 % в зависимости от условий туроператора. Остаток по туру можно оплачивать частями или всю сумму сразу, воспользовавшись выгодным курсом.

«Я всегда агитирую за раннее бронирование, чтобы зафиксировать цену в валюте. "Словив" выгодный момент, мои клиенты доплатили за тур в Турцию на май. Им удалось сэкономить при этом 20 тысяч рублей», – поделилась Дарья Иванова.

ОАЭ и Египет

По словам эксперта, в марте и апреле российские туристы чаще всего выбирают для отпуска ОАЭ и Египет. Стоимость недельного тура в ОАЭ с вылетом из Москвы во второй половине марта начинается от 61 150 рублей с человека при двухместном размещении с завтраками. К примеру, турпакет с вылетом 14 марта из Москвы в Дубай в популярный отель Rove Dubai Marina 3* потребует от 96 200 рублей с человека.

Стоимость отдыха в египетском Шарм-эль-Шейхе в пятизвездочном отеле с системой «все включено» начинается от 71 300 рублей с человека. В частности, остановка в отеле Nubian Island с безветреной бухтой, отличным пляжем и зажигательными вечеринками обойдется в сумму от 94 400 рублей с человека.

Таиланд

«Также в марте еще можно успеть насладиться отличной погодой и пляжами в Таиланде! Стоимость турпакета с прямым перелетом из Москвы до Пхукета на 9 ночей с завтраками стартует от 106 тысяч на человека при двухместном размещении», – добавила Дарья Иванова.

Например, отличный бюджетный отель Kata Sea Breeze 3* на одном из лучших пляжей Ката обойдется в 130 тысяч с человека, а в пятизвездочный Pullman Phuket Karon Beach Resort на пляже Карон – 165 700 рублей с человека.

Напомним, на фоне политических событий произошло значительное снижение курса валют. Курс доллара США опустился ниже психологической отметки в 90 рублей. По мнению экспертов, долгосрочная динамика будет зависеть от внешнеэкономической ситуации, санкционного давления и действий регуляторов.