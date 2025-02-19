Как тратить меньше денег в поездках за границу

Используя Wi-Fi в поездках за границу, россияне могут снизить расходы на путешествие, заявила NEWS.ru тревел-блогер и турагент Наталия Ансталь. По ее словам, туристам стоит заранее искать точки с бесплатным интернетом, которые доступны в популярных местах.

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«Если лететь за границу, у нас сразу включается роуминг. Поэтому, например, интернет дешевле обойдется, если искать точки с бесплатным Wi-Fi. Они есть на туристических картах и в популярных местах, таких как кафе. Здесь вы сможете позвонить, написать, не тратя деньги. Роуминг бывает достаточно немаленький», — пояснила Ансталь.

Кроме того, по словам турагента, снизить расходы на поездку можно, выбрав правильное время для путешествия. Эксперт посоветовала летать в межсезонье или в периоды горящих туров, когда цены на путевки значительно ниже.

«Чаще всего самый большой способ экономить — летать в периоды горящих туров или периоды межсезонья, когда, например, у направления условно начинается несезон. Например, в Турцию дешевле съездить в апреле, чем в июне. В апреле сезон только начинает открываться, отели только начинают работать. Соответственно, стоимость путевки будет ниже. Также можно взять билеты только с одним чемоданом или ручной кладью, если привыкли путешествовать налегке», — резюмировала Ансталь.

Ранее стало известно, что россияне активно бронируют заграничные туры после снижения курса доллара. Спрос на путевки вырос на 20%. По словам экспертов, туристы спешат воспользоваться благоприятной ситуацией, чтобы сэкономить на отдыхе за рубежом.