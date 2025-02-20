В каких случаях могут отказать в выдаче загранпаспорта

МВД России сообщило, что россиянам может быть отказано в выдаче заграничного паспорта на стадии принятия документов и на этапе их рассмотрения, а также назвало 12 оснований для отказа в оформлении основного документа для выезда за пределы страны.

Как сообщили в Главном управлении по вопросам миграции МВД России, на стадии принятия документов в оформлении загранпаспорта может быть отказано, если у заявителя есть проблемы с внутренним паспортом гражданина. Например, истек срок его действия. Кроме того, основанием может быть отсутствие фотографии подходящего формата или военного билета. Также у заявителя могут не принять документы, если предоставлена недостоверная информация или допущены ошибки в заявлении, не соблюдены формы его заполнения.

На этапе рассмотрения документов в выдаче заграничного паспорта может быть отказано, "если заявитель ограничен в праве на выезд из РФ в связи с осведомленностью о сведениях особой важности или совершенно секретных, а также он призван на военную службу или направлен на альтернативную гражданскую службу", сказали в главке.

Кроме того, отказ может быть получен, если заявитель является подозреваемым либо привлечен в качестве обвиняемого или осужденного за совершение преступления, уклоняется от исполнения обязательств, наложенных на него судом. Сообщение заведомо ложных сведений о себе, признание банкротом также могут быть причиной для отказа в выдаче заграничного паспорта. Отказать могут, если заявитель проходит государственную службу в ФСБ или уволен с военной службы в органах ФСБ.

"Также на этапе рассмотрения документов может быть отказано в выдаче загранпаспорта несовершеннолетнему гражданину, если имеется несогласие на выезд из РФ одного из его законных представителей", - добавили в МВД.

В ведомстве напомнили, что подать заявление о выдаче заграничного паспорта можно в любом территориальном органе МВД России, через ФГУП "Паспортно-визовый сервис" МВД России, через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг или через портал "Госуслуги".