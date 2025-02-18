Что делать, чтобы не подхватить паразита в путешествии

Российский турист подхватил опасного паразита во время отдыха в Камбодже. Об этой ситуации новосибирец Дмитрий сам рассказал СМИ.

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По его словам, полгода назад он отправился в Азию вместе с женой. Сначала пара жила в Таиланде, а в декабре перебралась в Камбоджу. В феврале мужчина почувствовал зуд на коже, а позже заметил сыпь. Обратившись в местную больницу, он узнал, что причиной его недомогания стал паразит.

« В р а ч п р е д п о л о ж и л , ч т о л и ч и н к а н е м а т о д ы L a r v a m i g r a n s м о г л а п о п а с т ь в м о й о р г а н и з м в о в р е м я о т д ы х а н а п л я ж е . Э т о т п а р а з и т о б ы ч н о з а р а ж а е т с о б а к , п о п а д а я в п о ч в у с и х э к с к р е м е н т а м и , а з а т е м р а с п р о с т р а н я е т с я н а о к р у ж а ю щ у ю т е р р и т о р и ю » , – п о д е л и л с я т у р и с т .

Медики пояснили, что для этих паразитов человек является тупиковой ветвью: Larva migrans не могут размножаться в организме, но способны долгое время перемещаться под кожей, вызывая сильный дискомфорт. Основным симптомом заражения является дерматит, который проявляется в виде нитевидных линий, образующихся при движении паразита в верхних слоях кожи, а также зуд, чаще всего локализующийся на ногах.

Отметим, это уже второй случай за месяц, когда российский турист подхватил паразита в Азии. Ранее TourDom.ru писал, что житель Читы после отпуска в Таиланде начал жаловаться на сыпь и зуд, а когда пошел к врачу, выяснилось, что под кожей у него поселилась личинка Larva migrans.