Что делать, чтобы не подхватить паразита в путешествии

Российский турист подхватил опасного паразита во время отдыха в Камбодже. Об этой ситуации новосибирец Дмитрий сам рассказал СМИ.
По его словам, полгода назад он отправился в Азию вместе с женой. Сначала пара жила в Таиланде, а в декабре перебралась в Камбоджу. В феврале мужчина почувствовал зуд на коже, а позже заметил сыпь. Обратившись в местную больницу, он узнал, что причиной его недомогания стал паразит.
«Врач предположил, что личинка нематоды Larva migrans могла попасть в мой организм во время отдыха на пляже. Этот паразит обычно заражает собак, попадая в почву с их экскрементами, а затем распространяется на окружающую территорию», – поделился турист.
Медики пояснили, что для этих паразитов человек является тупиковой ветвью: Larva migrans не могут размножаться в организме, но способны долгое время перемещаться под кожей, вызывая сильный дискомфорт. Основным симптомом заражения является дерматит, который проявляется в виде нитевидных линий, образующихся при движении паразита в верхних слоях кожи, а также зуд, чаще всего локализующийся на ногах.
Отметим, это уже второй случай за месяц, когда российский турист подхватил паразита в Азии. Ранее TourDom.ru писал, что житель Читы после отпуска в Таиланде начал жаловаться на сыпь и зуд, а когда пошел к врачу, выяснилось, что под кожей у него поселилась личинка Larva migrans.