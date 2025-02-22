Как не платить за перевес багажа: простые советы для путешественников
Перевес багажа, сдаваемого перед посадкой в самолет, – распространенная проблема у путешественников. Даже пара лишних килограммов приводит к дополнительным расходам, особенно на международных рейсах.
Однако существуют способы избежать этих трат: от грамотной упаковки вещей до выгодного выбора тарифа. В этой статье разберемся в правилах провоза багажа у авиакомпаний, в том, как правильно подготовить багаж, чтобы не платить лишнего, и расскажем, какие лайфхаки помогут сэкономить в поездке.
Нормы провоза багажа: допустимый вес и размеры
Бесплатный лимит на багаж в разных авиакомпаниях
Согласно приказу Министерства транспорта РФ, нормы перевозки багажа определяются перевозчиком самостоятельно. Это значит, что каждая авиакомпания имеет свои правила относительно допустимого веса и размеров багажа, что может существенно повлиять на финальные расходы путешественников.
В большинстве авиакомпаний в экономклассе пассажирам разрешено одно место зарегистрированного багажа весом до 23 кг. В бизнес-классе этот лимит выше — до 32 кг на одно место.
Стоит учесть, что суммарные габариты багажа (длина + ширина + высота) не должны превышать 203 см.
К примеру, авиакомпания «Аэрофлот» устанавливает следующие нормы провоза багажа:
У S7 Аirlines действуют похожие тарифы провоза багажа:
Ограничения по багажу для лоукостеров
С лоукостерами (от англ. low cost — «низкая стоимость») дела обстоят иначе. Это авиаперевозчики, которые предлагают билеты по ценам ниже рыночных за счет снижения уровня сервиса и отказа от некоторых услуг, в том числе от бесплатного места багажа.
Его придется докупать отдельно, и цена может отличаться в зависимости от маршрута.
Например, у «Победы» — дочерней компании «Аэрофлота» покупка одного багажного места до 10 кг при перелете внутри европейской части РФ обойдется дешевле чем из азиатской части в европейскую.
Тарифы провоза багажа у «Победы» следующие:
Правила для ручной клади
С ручной кладью у «Аэрофлота» дела обстоят следующим образом:
Ручная кладь у S7 Airlines:
У «Победы» строгие правила к ручной клади — максимальные габариты всех вещей не должны превышать 27 см в длину, 30 см в ширину и 36 см в высоту, ручная кладь должна свободно помещаться в калибратор с плотно закрытой крышкой без применения давления. Ограничений по весу нет.
Помните, что при перевозке ручной клади важно учитывать требования авиакомпаний, так как список разрешенных и запрещенных вещей может отличаться. Общие правила включают запрет на перевозку жидкостей в емкостях более 100 мл, острых и колющих предметов, а также некоторых видов аккумуляторов.
Что можно взять в ручную кладь:
- Документы, деньги, гаджеты и ценные вещи.
- Лекарства (при необходимости с рецептом).
- Жидкости в упаковках до 100 мл (общий объем — до одного литра).
- Зарядные устройства и павербанки (до 100 Вт·ч без ограничений, от 100 до 160 Вт·ч — с одобрением авиакомпании).
Что запрещено:
- Острые предметы (ножи, ножницы, маникюрные наборы).
- Жидкости свыше 100 мл (даже если флакон частично заполнен).
- Взрывоопасные, горючие и токсичные вещества.
С правилами провоза ручной клади и багажа у «Аэрофлота» можно ознакомится здесь, у «Победы» — вот здесь, а у S7 Airlines — здесь.
Льготные условия для пассажиров с детьми
В конце 2024 года ряд крупных российских перевозчиков ввели скидки на авиабилеты для детей. В их числе «Аэрофлот», «Победа», «Уральские авиалинии», S7 Airlines и др. Поэтому пассажиры, путешествующие с детьми, могут рассчитывать на особые условия перелета.
Например, при полете с S7 Airlines по России с ребенком до двух лет билет ему покупать не придется. Однако на международных рейсах билет все же понадобится, но не за полную цену, а со скидкой 90%.
При этом возраст ребенка определяют на дату вылета: если вы купили билет туда-обратно и ребенку исполнится два года во время путешествия, уточняйте у авиакомпании, нужно ли приобретать обратный билет.
В случае, если вашему ребенку от двух до 12 лет, билет можно приобрести со скидкой до 50%.
К тому же если ребенок летит с вами в одном кресле, можно взять на него столько же багажа, сколько указано в билете взрослого пассажира. Люльку, автокресло или детскую коляску тоже можно взять с собой бесплатно.
Что касается багажа, то, к примеру, у «Аэрофлота» для детей с двух до 12 лет при покупке им отдельного места предоставляется такая же норма бесплатного багажа, как для взрослых пассажиров.
Если вы путешествуете с младенцем до двух лет, то вам дадут одно бесплатное место багажа — до 10 кг и до 115 см по сумме всех габаритов. Исключение — только тарифы «Лайт», по ним багажное место не предоставляется.
«Победа» также разрешает взять с собой коляску бесплатно для одного ребенка от двух до 12 лет.
Сколько стоит перевес багажа в аэропорту
Если избежать перевеса не получается, важно заранее оплатить дополнительный багаж через сайт авиакомпании — это значительно дешевле, чем в аэропорту. Во многих авиакомпаниях тарифы на перевес при онлайн-оплате выгоднее, а на стойке регистрации стоимость может быть вдвое выше.
Авиакомпании устанавливают свои расценки в зависимости от направления и степени превышения нормы. Например, за каждый лишний килограмм могут взимать фиксированную сумму или требовать оплату по специальному тарифу для сверхнормативного багажа.
К примеру, вы купили билет «Аэрофлота» с багажом 23 кг, но в итоге вещей у вас на 30 кг. За перевес менее 50 кг придется доплатить 6000 рублей. Однако дополнительное место багажа стоит 3400 рублей. Получается, что можно взять больше вещей, — 46 кг (23 + 23) и при этом сэкономить 2600 рублей.
Тарифы за дополнительное место багажа у «Аэрофлота»:
Если оплачивать дополнительное место багажа заранее, то компания дает скидку — до 35% в зависимости от времени до вылета:
А вот у «Победы» стоимость перевеса фиксированная и на ее рейсах придется доплатить:
Как избежать доплаты за перевес
Доплата за перевес багажа может оказаться неприятным сюрпризом и стоить столько же, сколько второй билет. Особенно это актуально для международных перелетов и лоукостеров, где действуют строгие ограничения на вес. Поэтому лучше заранее продумать упаковку и уложиться в установленные нормы.
Вот несколько способов, которые помогут избежать лишних затрат:
- Взвесьте багаж дома – напольные или ручные весы помогут заранее узнать точный вес.
- Выбирайте легкий чемодан – тяжелая конструкция добавляет к весу 2–3 кг.
- Носите тяжелые вещи на себе – куртки, ботинки и свитера лучше надеть, чем класть в чемодан.
- Распределяйте вес – часть вещей лучше убрать в ручную кладь или разложить по сумкам попутчиков.
- Оплачивайте перевес багажа заранее – это дешевле, чем в аэропорту.
- Используйте вакуумные пакеты – они помогают уменьшить объем одежды и компактно упаковать вещи.
- Пересмотрите список вещей – оставьте только нужное, исключив лишние предметы.