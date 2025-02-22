Как не платить за перевес багажа: простые советы для путешественников

Перевес багажа, сдаваемого перед посадкой в самолет, – распространенная проблема у путешественников. Даже пара лишних килограммов приводит к дополнительным расходам, особенно на международных рейсах.

Однако существуют способы избежать этих трат: от грамотной упаковки вещей до выгодного выбора тарифа. В этой статье разберемся в правилах провоза багажа у авиакомпаний, в том, как правильно подготовить багаж, чтобы не платить лишнего, и расскажем, какие лайфхаки помогут сэкономить в поездке.

Нормы провоза багажа: допустимый вес и размеры

Бесплатный лимит на багаж в разных авиакомпаниях

Согласно приказу Министерства транспорта РФ, нормы перевозки багажа определяются перевозчиком самостоятельно. Это значит, что каждая авиакомпания имеет свои правила относительно допустимого веса и размеров багажа, что может существенно повлиять на финальные расходы путешественников.

В большинстве авиакомпаний в экономклассе пассажирам разрешено одно место зарегистрированного багажа весом до 23 кг. В бизнес-классе этот лимит выше — до 32 кг на одно место.

Стоит учесть, что суммарные габариты багажа (длина + ширина + высота) не должны превышать 203 см.

К примеру, авиакомпания «Аэрофлот» устанавливает следующие нормы провоза багажа:

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У S7 Аirlines действуют похожие тарифы провоза багажа:

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Ограничения по багажу для лоукостеров

С лоукостерами (от англ. low cost — «низкая стоимость») дела обстоят иначе. Это авиаперевозчики, которые предлагают билеты по ценам ниже рыночных за счет снижения уровня сервиса и отказа от некоторых услуг, в том числе от бесплатного места багажа.

Его придется докупать отдельно, и цена может отличаться в зависимости от маршрута.

Например, у «Победы» — дочерней компании «Аэрофлота» покупка одного багажного места до 10 кг при перелете внутри европейской части РФ обойдется дешевле чем из азиатской части в европейскую.

Тарифы провоза багажа у «Победы» следующие:

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Правила для ручной клади

С ручной кладью у «Аэрофлота» дела обстоят следующим образом:

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Ручная кладь у S7 Airlines:

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У «Победы» строгие правила к ручной клади — максимальные габариты всех вещей не должны превышать 27 см в длину, 30 см в ширину и 36 см в высоту, ручная кладь должна свободно помещаться в калибратор с плотно закрытой крышкой без применения давления. Ограничений по весу нет.

Помните, что при перевозке ручной клади важно учитывать требования авиакомпаний, так как список разрешенных и запрещенных вещей может отличаться. Общие правила включают запрет на перевозку жидкостей в емкостях более 100 мл, острых и колющих предметов, а также некоторых видов аккумуляторов.

Что можно взять в ручную кладь:

Документы, деньги, гаджеты и ценные вещи.

Лекарства (при необходимости с рецептом).

Жидкости в упаковках до 100 мл (общий объем — до одного литра).

Зарядные устройства и павербанки (до 100 Вт·ч без ограничений, от 100 до 160 Вт·ч — с одобрением авиакомпании).

Что запрещено:

Острые предметы (ножи, ножницы, маникюрные наборы).

Жидкости свыше 100 мл (даже если флакон частично заполнен).

Взрывоопасные, горючие и токсичные вещества.

С правилами провоза ручной клади и багажа у «Аэрофлота» можно ознакомится здесь, у «Победы» — вот здесь, а у S7 Airlines — здесь.

Льготные условия для пассажиров с детьми

В конце 2024 года ряд крупных российских перевозчиков ввели скидки на авиабилеты для детей. В их числе «Аэрофлот», «Победа», «Уральские авиалинии», S7 Airlines и др. Поэтому пассажиры, путешествующие с детьми, могут рассчитывать на особые условия перелета.

Например, при полете с S7 Airlines по России с ребенком до двух лет билет ему покупать не придется. Однако на международных рейсах билет все же понадобится, но не за полную цену, а со скидкой 90%.

При этом возраст ребенка определяют на дату вылета: если вы купили билет туда-обратно и ребенку исполнится два года во время путешествия, уточняйте у авиакомпании, нужно ли приобретать обратный билет.

В случае, если вашему ребенку от двух до 12 лет, билет можно приобрести со скидкой до 50%.

К тому же если ребенок летит с вами в одном кресле, можно взять на него столько же багажа, сколько указано в билете взрослого пассажира. Люльку, автокресло или детскую коляску тоже можно взять с собой бесплатно.

Что касается багажа, то, к примеру, у «Аэрофлота» для детей с двух до 12 лет при покупке им отдельного места предоставляется такая же норма бесплатного багажа, как для взрослых пассажиров.

Если вы путешествуете с младенцем до двух лет, то вам дадут одно бесплатное место багажа — до 10 кг и до 115 см по сумме всех габаритов. Исключение — только тарифы «Лайт», по ним багажное место не предоставляется.

«Победа» также разрешает взять с собой коляску бесплатно для одного ребенка от двух до 12 лет.

Сколько стоит перевес багажа в аэропорту

Если избежать перевеса не получается, важно заранее оплатить дополнительный багаж через сайт авиакомпании — это значительно дешевле, чем в аэропорту. Во многих авиакомпаниях тарифы на перевес при онлайн-оплате выгоднее, а на стойке регистрации стоимость может быть вдвое выше.

Авиакомпании устанавливают свои расценки в зависимости от направления и степени превышения нормы. Например, за каждый лишний килограмм могут взимать фиксированную сумму или требовать оплату по специальному тарифу для сверхнормативного багажа.

К примеру, вы купили билет «Аэрофлота» с багажом 23 кг, но в итоге вещей у вас на 30 кг. За перевес менее 50 кг придется доплатить 6000 рублей. Однако дополнительное место багажа стоит 3400 рублей. Получается, что можно взять больше вещей, — 46 кг (23 + 23) и при этом сэкономить 2600 рублей.

Тарифы за дополнительное место багажа у «Аэрофлота»:

© banki.ru

Если оплачивать дополнительное место багажа заранее, то компания дает скидку — до 35% в зависимости от времени до вылета:

© banki.ru

А вот у «Победы» стоимость перевеса фиксированная и на ее рейсах придется доплатить:

© banki.ru

Как избежать доплаты за перевес

Доплата за перевес багажа может оказаться неприятным сюрпризом и стоить столько же, сколько второй билет. Особенно это актуально для международных перелетов и лоукостеров, где действуют строгие ограничения на вес. Поэтому лучше заранее продумать упаковку и уложиться в установленные нормы.

Вот несколько способов, которые помогут избежать лишних затрат: