Эксперт ответил, стоит ли сейчас покупать путевки на отдых

Пока доллар «лежит»: стоит ли бежать за путевками на отдых или лучше подождать
Российские туристы активнее стали покупать путевки в зарубежные страны. Спрос на отдых весной и летом вырос сразу на 20 процентов на фоне падения доллара. «Вечерняя Москва» выясняла, от чего еще зависит стоимость туров за границу, какие направления сейчас доступны для россиян и когда выгоднее всего приобретать путевки.
Как формируется цена
По словам президента Союза туристических агентств России и члена Координационного совета по туризму при Общественной палате РФ Сергея Голова, стоимость заграничного отдыха зависит от двух факторов:
динамического пакетного образования (стоимость определяется исходя из количества путевок: чем их больше — тем дешевле цена);системы раннего бронирования.
— Раннее бронирование так или иначе связано с курсом рубля. Когда человек покупает туры за рубеж по этой системе, он изначально вносит только 10 процентов от суммы, отталкиваясь от прежнего курса валют. Если позже стоимость евро и доллара снижается, человек может сэкономить на разнице, потому что остаток будет внесен уже по текущему курсу. Как правило, люди отслеживают этот момент, вероятно, отсюда сейчас и наблюдается скачок спроса, — пояснил Голов.
Стоит ли бежать за путевками
Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин также отметил, что спрос на зарубежный отдых вырос за счет раннего бронирования и укрепления рубля.
— Совпало сразу два фактора. При этом курс укрепился сразу на 10 процентов. А скидка по программе раннего бронирования колеблется от 10 до 40 процентов. Поэтому сейчас спокойно можно купить путевки за рубеж с выгодой в 20–30 процентов. Если в прошлом году тысяча евро равнялась 111 тысячам рублей, то сейчас тысяча евро — это почти 95 тысяч рублей. То есть курс в перерасчете на рубли напрямую влияет на стоимость туров. Как долго по времени будут держаться такие суммы, конечно, неизвестно, но уже по итогам прошлого года динамика выездного туризма среди россиян начала восстанавливаться, — сообщил Горин.
Однако не стоит отметать фактор инфляции, который тоже влияет на ценообразование и повышает стоимость туров, подчеркнул собеседник «ВМ».
Доступные направления
Как рассказал эксперт Общественной палаты РФ по туризму Роман Бобылев, на данный момент на туристическом рынке немало выгодных предложений на сезон «весна-лето». В частности, среди классических направлений сегодня для россиян открыты:
- Турция;
- Таиланд;
- Египет;
- Куба;
- Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).
— Однако по некоторым массовым направлениям, которые уже были доступны для российских туристов, усложнилась логистика, что могло отразиться на ценах негативно, — предупредил Бобылев.Также эксперт напомнил, что с этого года у россиян есть возможность открыть для себя новые направления, среди которых Китай и Вьетнам.
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