Эксперт ответил, стоит ли сейчас покупать путевки на отдых

Российские туристы активнее стали покупать путевки в зарубежные страны. Спрос на отдых весной и летом вырос сразу на 20 процентов на фоне падения доллара. «Вечерняя Москва» выясняла, от чего еще зависит стоимость туров за границу, какие направления сейчас доступны для россиян и когда выгоднее всего приобретать путевки.

© Вечерняя Москва

Как формируется цена

По словам президента Союза туристических агентств России и члена Координационного совета по туризму при Общественной палате РФ Сергея Голова, стоимость заграничного отдыха зависит от двух факторов:

динамического пакетного образования (стоимость определяется исходя из количества путевок: чем их больше — тем дешевле цена);системы раннего бронирования.

— Р а н н е е б р о н и р о в а н и е т а к и л и и н а ч е с в я з а н о с к у р с о м р у б л я . К о г д а ч е л о в е к п о к у п а е т т у р ы з а р у б е ж п о э т о й с и с т е м е , о н и з н а ч а л ь н о в н о с и т т о л ь к о 1 0 п р о ц е н т о в о т с у м м ы , о т т а л к и в а я с ь о т п р е ж н е г о к у р с а в а л ю т . Е с л и п о з ж е с т о и м о с т ь е в р о и д о л л а р а с н и ж а е т с я , ч е л о в е к м о ж е т с э к о н о м и т ь н а р а з н и ц е , п о т о м у ч т о о с т а т о к б у д е т в н е с е н у ж е п о т е к у щ е м у к у р с у . К а к п р а в и л о , л ю д и о т с л е ж и в а ю т э т о т м о м е н т , в е р о я т н о , о т с ю д а с е й ч а с и н а б л ю д а е т с я с к а ч о к с п р о с а , — п о я с н и л Голов.

Стоит ли бежать за путевками

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин также отметил, что спрос на зарубежный отдых вырос за счет раннего бронирования и укрепления рубля.

— С о в п а л о с р а з у д в а ф а к т о р а . П р и э т о м к у р с у к р е п и л с я с р а з у н а 1 0 п р о ц е н т о в . А с к и д к а п о п р о г р а м м е р а н н е г о б р о н и р о в а н и я к о л е б л е т с я о т 1 0 д о 4 0 п р о ц е н т о в . П о э т о м у с е й ч а с с п о к о й н о м о ж н о к у п и т ь п у т е в к и з а р у б е ж с в ы г о д о й в 2 0 – 3 0 п р о ц е н т о в . Е с л и в п р о ш л о м г о д у т ы с я ч а е в р о р а в н я л а с ь 1 1 1 т ы с я ч а м р у б л е й , т о с е й ч а с т ы с я ч а е в р о — э т о п о ч т и 9 5 т ы с я ч р у б л е й . Т о е с т ь к у р с в п е р е р а с ч е т е н а р у б л и н а п р я м у ю в л и я е т н а с т о и м о с т ь т у р о в . К а к д о л г о п о в р е м е н и б у д у т д е р ж а т ь с я т а к и е с у м м ы , к о н е ч н о , н е и з в е с т н о , н о у ж е п о и т о г а м п р о ш л о г о г о д а д и н а м и к а в ы е з д н о г о т у р и з м а с р е д и р о с с и я н н а ч а л а в о с с т а н а в л и в а т ь с я , — с о о б щ и л Горин.

Однако не стоит отметать фактор инфляции, который тоже влияет на ценообразование и повышает стоимость туров, подчеркнул собеседник «ВМ».

Доступные направления

Как рассказал эксперт Общественной палаты РФ по туризму Роман Бобылев, на данный момент на туристическом рынке немало выгодных предложений на сезон «весна-лето». В частности, среди классических направлений сегодня для россиян открыты:

Турция;

Таиланд;

Египет;

Куба;

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

— О д н а к о п о н е к о т о р ы м м а с с о в ы м н а п р а в л е н и я м , к о т о р ы е у ж е б ы л и д о с т у п н ы д л я р о с с и й с к и х т у р и с т о в , у с л о ж н и л а с ь л о г и с т и к а , ч т о м о г л о о т р а з и т ь с я н а ц е н а х н е г а т и в н о , — п р е д у п р е д и л Б о б ы л е в . Также эксперт напомнил, что с этого года у россиян есть возможность открыть для себя новые направления, среди которых Китай и Вьетнам.

С 1 июня 2025 года для туристов изменятся правила въезда в Таиланд. Власти решили перейти на систему электронных виз. В чем ее особенности и что это значит для туристов, в материале «ВМ».