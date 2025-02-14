Эксперт предупредил об опасности популярного лайфхака для сна в самолете

Пассажиров самолетов предупредили об опасном лайфхаке для сна во время полета. О последствиях такой хитрости рассказала президент Ассоциации бортпроводников Сара Нельсон в беседе с CNN.

Эксперт рассказала, что речь идет о способе спать в кресле с ремнем безопасности на лодыжках. Так, пассажиры подгибают ноги и привязывают себя к креслу.

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« Э т о о ч е н ь о п а с н о . Е с л и в ы н е п р и с т е г н у т ы д о л ж н ы м о б р а з о м , в ы , с к о р е е в с е г о , п р и ч и н и т е в р е д н е т о л ь к о с е б е , н о и к о м у - т о д р у г о м у , п о п а в в з о н у т у р б у л е н т н о с т и » , — п р е д у п р е д и л а Н е л ь с о н .

Ранее аналогичным лайфхаком поделилась в сети пассажирка. Хотя она уточнила, что не призывает никого делать так же, в комментариях большинство пользователей раскритиковали ее совет.