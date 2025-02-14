Эксперт посоветовала, как выбрать хороший отель

Специалист Морозова посоветовала при бронировании отеля изучать отзывы
Руководитель PR-департамента отеля Palmira Garden Юлия Морозова посоветовала перед бронированием гостиницы изучать отзывы, учитывая при этом, что среди них могут быть недостоверные и фиктивные.
Потенциальным постояльцам стоит обращать внимание на рейтинг отеля, а также на количество оставленных комментариев, поделилась она в беседе с РИАМО.
Подробное описание проживания с деталями говорит о достоверности отзыва. Похвале, описанной в общих словах, как и критике такого рода, доверять не стоит, отметила Морозова.
«Стоит учитывать тот факт, что многие люди оставляют отзывы только в случае сильного недовольства или яркого восторга. Чтобы получить сбалансированное представление, лучше изучать нейтральные обзоры, где описаны как плюсы, так и минусы», — добавила она.
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