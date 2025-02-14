Эксперт посоветовала, как выбрать хороший отель

Руководитель PR-департамента отеля Palmira Garden Юлия Морозова посоветовала перед бронированием гостиницы изучать отзывы, учитывая при этом, что среди них могут быть недостоверные и фиктивные.

Потенциальным постояльцам стоит обращать внимание на рейтинг отеля, а также на количество оставленных комментариев, поделилась она в беседе с РИАМО.

Подробное описание проживания с деталями говорит о достоверности отзыва. Похвале, описанной в общих словах, как и критике такого рода, доверять не стоит, отметила Морозова.

« С т о и т у ч и т ы в а т ь т о т ф а к т , ч т о м н о г и е л ю д и о с т а в л я ю т о т з ы в ы т о л ь к о в с л у ч а е с и л ь н о г о н е д о в о л ь с т в а и л и я р к о г о в о с т о р г а . Ч т о б ы п о л у ч и т ь с б а л а н с и р о в а н н о е п р е д с т а в л е н и е , л у ч ш е и з у ч а т ь н е й т р а л ь н ы е о б з о р ы , г д е о п и с а н ы к а к п л ю с ы , т а к и м и н у с ы » , — д о б а в и л а о н а .

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