Популярная авиакомпания запустила масштабную распродажу билетов

Авиакомпания «Уральские авиалинии» запустила масштабную распродажу билетов. Об этом сообщается на официальном сайте популярного российского перевозчика.

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Путешественникам предлагают приобрести билеты со скидкой до 30 процентов от тарифа на рейсы по России и за рубеж.

« Д л я д е т е й д о 1 1 л е т в к л ю ч и т е л ь н о к у ж е с н и ж е н н ы м ц е н а м н а а в и а б и л е т ы п р и м е н и т с я д о п о л н и т е л ь н а я с к и д к а 5 0 п р о ц е н т о в » , — г о в о р и т с я в с о о б щ е н и и .

Акция действует с 14 февраля по 2 марта. Улететь по выбранным направлениям можно с 14 февраля по 25 октября.

Ранее отели Черногории предложили россиянам скидки в размере 10-15 процентов на летние пляжные туры по акции раннего бронирования. Такое снижение цен отельерами может означать, что европейская страна по-прежнему заинтересована в российских туристах.