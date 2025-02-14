Популярная российская авиакомпания запустила масштабную распродажу билетов

Авиакомпания «Уральские авиалинии» запустила масштабную распродажу билетов. Об этом сообщается на официальном сайте популярного российского перевозчика.

Популярная авиакомпания запустила масштабную распродажу билетов
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Путешественникам предлагают приобрести билеты со скидкой до 30 процентов от тарифа на рейсы по России и за рубеж.

«Для детей до 11 лет включительно к уже сниженным ценам на авиабилеты применится дополнительная скидка 50 процентов», говорится в сообщении.

Акция действует с 14 февраля по 2 марта. Улететь по выбранным направлениям можно с 14 февраля по 25 октября.

Ранее отели Черногории предложили россиянам скидки в размере 10-15 процентов на летние пляжные туры по акции раннего бронирования. Такое снижение цен отельерами может означать, что европейская страна по-прежнему заинтересована в российских туристах.

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