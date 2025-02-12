Россияне назвали плюсы удаленной работы из путешествий

Эксперты сервиса «Туту» узнали, сколько россиян предпочитают совмещать работу и путешествия. Соответствующее исследование оказалось в распоряжении «Ленты.ру».

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Выяснилось, что более половины опрошенных (57 процентов) работали удаленно из других регионов России и только 10 процентов — из других стран. Специалисты также отметили, что обычно такие поездки длятся от одной до трех недель, но 19 процентов респондентов уезжали на месяц и более.

Среди плюсов работы из путешествий 30 процентов россиян назвали отсутствие потери в доходе и свободный график, 21 процент — благоприятное влияние на физическое состояние, а 17 процентов — эмоциональную разгрузку, вдохновение и заряд энергией.

« В о з м о ж н о с т ь с к о н ц е н т р и р о в а т ь с я н а р а б о т е и н е о т в л е к а т ь с я . Т е п л е е , ч е м в М о с к в е . В о з м о ж н о с т ь в и д е т ь м о р е и н а с л а ж д а т ь с я в и д а м и , т е м с а м ы м о т д ы х а я о т р а б о т ы м е н т а л ь н о » , — п р и з н а л с я о д и н и з п о л ь з о в а т е л е й с е р в и с а .

Основные проблемы, с которыми сталкиваются удаленно работающие во время путешествий россияне, — нестабильное интернет-соединение, сложности с концентрацией на задачах из новых интересных мест, а также стоимость жизни.

В исследовании говорится, что 61 процент россиян совмещают работу и отдых в летний сезон, а 34 процента — в зимний.

Ранее аналитики этого же сервиса выяснили, какой отдых в отпуске предпочитают россияне разных профессий. Оказалось, что соотечественники, работающие в транспортных и логистических компаниях, чаще всего выбирали поездки к морю.