Какие альтернативы есть «Сапсану» на первомайские выходные

Москвичи разобрали почти все самые дешевые и удобные билеты на «Сапсаны» на 1–4 мая. Многие туристы предпочитают отправляться из столицы в первой половине дня и возвращаться вечером, чтобы как можно дольше погулять по городу на Неве. И на этих скоростных поездах подобных экономвариантов уже почти не осталось.

Так, в составах, отправляющихся до полудня, есть всего пять относительно дешевых мест: одно по тарифу «эконом» на рейс в 09:30 и четыре – для пассажиров с детьми на рейс в 09:40. Но и такие билеты стоят от 8 тыс. руб.

На более ранних рейсах остались места по тарифам «бизнес» и выше: на поезд, отправляющийся в 05:40 от 10,5 тыс. руб., в 06:50 и 07:00 – от 15,5 тыс.

Альтернатива: тоже скоростные составы «Ласточка» и «Аврора» – они идут в среднем на 1,5 часа дольше, но билеты стоят дешевле: в первом случае еще есть несколько мест для инвалидов от 1,7 тыс. руб. и в бизнес-классе за 7 тыс. А вот возобновившую рейсы с декабря «Аврору» предпочитают немногие – в избытке вариантов в сидячих вагонах от 4 тыс. руб. и в бизнесе.

Те, кто не хочет терять дни отдыха и выбирать более свободные «Сапсаны», могут воспользоваться и обычными поездами, которые идут более 9 часов: купе там стоит от 3 тыс. руб., но отправляются они глубокой ночью – не вариант для тех, кто не может или не любит спать на вагонной полке.

Зато на рейсы после обеда 1 мая недорогих билетов пока еще достаточно: стоят они от 1,5 тыс. руб. в скорых составах, от 2,3 тыс. – скоростных и 3,6 тыс. – в «Сапсанах».

Аналогичная ситуация с билетами при возвращении из Санкт-Петербурга в Москву во второй половине дня 4 мая. На «Сапсаны», отправляющиеся после 13:00 и прибывающие в столицу до полуночи, осталось одно место для инвалида (4,7 тыс. руб.), четыре – для пассажиров с детьми (от 5,8 до 8,2 тыс. руб.), один билет экономкласса (8,6 тыс. руб.) и два в вагоне-бистро (от 9,2 тыс. руб.). Остальные стоят от 14 до 29,2 тыс. руб. на одного человека или 71–74 тыс. – за купе-переговорную (четыре места выкупаются сразу).

В качестве альтернативы можно выбрать «Аврору» – от 4 тыс. руб. и проходящие поезда в Челябинск, Кисловодск, Новороссийск (плацкарт от 2,8 тыс., купе – от 3,1 тыс. руб.).

Есть еще «Сапсан», отправляющийся в 21:00 и прибывающий в Москву в 00:55, а также несколько скорых составов, приходящих глубокой ночью, – проезд в них стоит значительно дешевле, но для тех, кому нужно метро или 5 мая с утра на работу, эти варианты мало подходят.

Наконец, между двумя городами буквально каждые 30–45 минут летают самолеты. Тем, кто хочет оказаться в Питере как можно раньше, придется заплатить минимум 7–8 тыс. за перелет без багажа в одну сторону. В остальных случаях можно найти варианты от 5 тыс. руб. Сам рейс длится 1,5 часа, но с учетом дороги до и из воздушной гавани, а также ожидания в аэропорту, как правило, получается не быстрее, чем на «Сапсане».