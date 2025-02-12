Эксперты рассказали, как сэкономить на летнем отпуске

Дмитрий Горин заявил НСН, что автотуризм позволяет сделать путешествие дешевле в два-три раза, а бронирования на лето в апреле экономят 10%.

Летом россияне отправятся на традиционные морские курорты, В Москву и Санкт-Петербург за экскурсиями, а также в Тюмень и по «Золотому кольцу», рассказал НСН вице-президент Российского союза индустрии (РСТ) Дмитрий Горин. Он посоветовал туристам бронировать отели в апреле, чтобы сэкономить минимум 10%.

Турагентства выставили на продажу летние туры на пляжные российские и зарубежные курорты, сообщает пресс-служба Российской Ассоциации туроператоров (АТОР). В ассоциации проанализировали предложения до 200 тысяч рублей на 10 ночей на семью из трех человек (2 взрослых и один ребенок до 10 лет), включая перелет. В топ-3 наиболее бюджетных направлений вошли Абхазия, Анапа и Сочи. Горин назвал популярные летние виды отдыха.

« Л е т о м , к о н е ч н о , о с н о в у с о с т а в л я ю т п у т е ш е с т в и я н а м о р е , п о т о м у ч т о л е т о м т у р и с т а м н у ж е н и м е н н о м о р с к о й о т д ы х . Н о п р и э т о м д р у г и е н а п р а в л е н и я т о ж е б у д у т . В п о с л е д н и е г о д ы о ч е н ь п о п у л я р н ы к р у и з н ы е п у т е ш е с т в и я п о р е к а м . Е с л и н а а к ц и я х р а н н е г о б р о н и р о в а н и я в ы б р а т ь т е п л о х о д , з д е с ь м о ж н о п о к а е щ е к у п и т ь б и л е т ы п о п р и в л е к а т е л ь н о й ц е н е . Т а к ж е о т д е л ь н о в ы д е л ю ж е л е з н о д о р о ж н ы е к р у и з ы , к о т о р ы е н а б и р а ю т п о п у л я р н о с т ь . Э т о н е т о л ь к о п о с е щ е н и е К а р е л и и , н а п р и м е р , н о и д р у г и е м а р ш р у т ы . Э к с к у р с и о н н ы е п р о г р а м м ы – М о с к в а , С а н к т - П е т е р б у р г , К а з а н ь , Н и ж н и й Н о в г о р о д , г о р о д а « З о л о т о г о к о л ь ц а » . О ч е н ь р а з л и ч н ы й б ю д ж е т , о ч е н ь р а з н ы е п р о г р а м м ы н а в ы х о д н ы е и л и п р о д о л ж и т е л ь н ы е т у р ы » , - р а с с к а з а л о н .

Также он рассказал о новых формах туризма, которые набирают обороты в последние годы. По его словам, автотуризм, например, позволяет сделать путешествие дешевле в два раза, а ранние бронирования – на 10%.

« Н е с к о л ь к о л е т м ы ф и к с и р у е м п о в ы ш е н н ы й и н т е р е с к п о е з д к а м в Т ю м е н ь , э т о в о з м о ж н о с т ь п о к у п а т ь с я в т е р м а л ь н ы х в о д а х . Э т о о т н о с и т е л ь н о н о в о е н а п р а в л е н и е д л я р я д а т у р и с т о в . И з - з а д о р о г о в и з н ы п е р е л е т о в п р о д о л ж а е т с я р о с т с п р о с а н а а в т о п у т е ш е с т в и я , л и ч н ы й а в т о м о б и л ь д а е т в о з м о ж н о с т ь в д в а - т р и р а з а с э к о н о м и т ь в п у т е ш е с т в и и . Т а к о й т у р и з м д а е т в о з м о ж н о с т ь в ы б р а т ь с в о й м а р ш р у т , к о т о р ы й м о ж н о с п л а н и р о в а т ь з а р а н е е . Л у ч ш е з а р а н е е б р о н и р о в а т ь г о с т и н и ц ы , с а м о е г л а в н о е – н а м е т и т ь п р о г р а м м у . С е й ч а с п е р и о д а к т и в н о г о б р о н и р о в а н и я з а р у б е ж н ы х т у р о в . Т у р ы п о Р о с с и и б о л ь ш е б р о н и р у ю т с я у ж е в а п р е л е . Н о н а м а й с к и е п р а з д н и к и б р о н и р о в а н и я у ж е и д у т . М ы и с х о д и м и з т о г о , ч т о т о л ь к о и з - з а и н ф л я ц и и ц е н ы к д а т е п у т е ш е с т в и я в ы р а с т у т м и н и м у м н а 1 0 % . П о э т о м у л у ч ш е в ы б и р а т ь о т е л и з а р а н е е . О с о б е н н о э т о к а с а е т с я п л я ж н о г о о т д ы х а , с а н а т о р и е в » , - п р е д у п р е д и л с о б е с е д н и к Н С Н .

Развитие автомобильного экотуризма в особо охраняемые природные территории (ООПТ) является бездумной инициативой, которая направлена на извлечение прибыли без мыслей о завтрашнем дне, заявил ранее глава комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаев «Радиоточке НСН».