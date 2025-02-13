Как быстро получить шенгенские визы

Ситуация с оформлением шенгенских виз заметно улучшилась. Об этом сообщили в пресс-службе туроператора «Русский Экспресс», передает РИА Новости.

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По данным туроператора, для быстрого оформления визы необходимо заранее подать заявление и подготовить пакет необходимых документов.

« П о р е ш е н и я м И т а л и и , Ф р а н ц и и и И с п а н и и а к к р е д и т а ц и я т у р о п е р а т о р о в п р и о с т а н о в л е н а , п о э т о м у т у р и с т а м н е о б х о д и м о п о д а в а т ь д о к у м е н т ы с а м о с т о я т е л ь н о » , — г о в о р и т с я в с о о б щ е н и и .

По данным пресс-службы, самостоятельно подать заявку можно через официальные сервисные центры, уполномоченные консульствами. Отмечается, что страны Шенгенского соглашения принимают к рассмотрению документы за 180 дней до предполагаемой поездки. При этом рассмотреть заявление, согласно визовому кодексу, обязаны в течение 45 дней с момента подачи всех необходимых документов.

В перечень необходимых данных входят: анкета, фотография, финансовая гарантия, документы о проживании, а также бронь билета на самолет в обе стороны. Помимо этого, для получения шенгена необходима медицинская страховка и оплата консульского сбора в размере €90 на человека (9,1 тыс. рублей).

До этого стало известно, что Израиль разрешил оплачивать сбор для электронного разрешения на въезд (ETA-IL) с помощью российской банковской карты или наличных — такие заявления теперь принимают в визовых центрах VFS Global в 26 городах России.