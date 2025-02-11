Турэксперт назвал способ получить визу с вероятностью в 99%

Желающим получить визу необходимо обратиться в турагентство – в этом случае отказы случаются менее, чем в 1% случаев. Самостоятельное обращение в консульство или через недобросовестного посредника повышает шансы на отказ до 20%, сообщил НСН вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян.

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Чаще всего россияне подаются на визы во французское и итальянское посольства, где процедура рассмотрения достаточно короткая – максимум три-четыре недели, отметил эксперт. Что касается услуг посредника, то они, по его словам, берут больше, турагентств, при этом повышая риски отказа.

« Т у р а г е н т с т в о б е р е т т о л ь к о к о н с у л ь с к и й с б о р € 7 0 - 1 0 0 . А п о с р е д н и к б е р е т ч т о - т о с е б е с в е р х у , — о б ъ я с н и л М к р т ч я н . — Н и о д и н т у р а г е н т н е б е р е т б о л ь ш е , ч е м к о н с у л ь с к и й с б о р . К т о м у ж е о п ы т н ы й т у р а г е н т н и к о г д а н е п о с о в е т у е т в а м п о д а в а т ь с я в т у с т р а н у , г д е б о л ь ш о й п р о ц е н т о т к а з о в » .

Специалист призвал учитывать, что агентство также бронирует отель, выкупает авиабилеты, предоставляет страховку на случай, если визу не выдадут вовремя.

Бывают случаи, когда туристы пытаются сделать фальшивую бронь, предоставить справку с работы с недостоверными данными – к примеру, кладут в банк долговые средства и берут справку из банка о наличии капитала, рассказал Мкртчян. В этом случае они действуют самостоятельно, так как агентство не будет подавать документы на визу, если средств на счете не хватает или они лежат там менее, чем полгода. В 15-20% случаев такие люди получают отказ, отметил эксперт.

В целом нужно учитывать, что при зарплате в 30 тыс. рублей шансов на получение визы мало, а вот если путешественник получает 100-200 тыс. рублей, то они огромны, подчеркнул специалист. При бронировании дорогого продукта — например, круиза по Средиземному морю — отказов практически нет, заключил Мкртчян.