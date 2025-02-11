Франция предупредила туристов о новом виде мошенничества с выдачей виз

Франция предупредила иностранных туристов о мошенниках, предлагающих оформить шенгенские визы для системы въезда/выезда (EES). Об этом сообщает издание Schengen news.
В частности, французские посольства в ряде зарубежных стран призывают остерегаться поддельных сайтов, выдающих себя за EES. При этом система официально даже не запущена. Но это не мешает злоумышленникам брать с неосведомленных путешественников деньги за услугу по «подготовке необходимых документов для оформления визы» по якобы новым правилам.
«Поскольку эти системы еще не работают, ни один веб-сайт не может выдать никаких документов. Поэтому вы подвергаетесь риску кражи личных данных или денег», – сообщают посольства Франции в Пакистане, Уругвае, Бразилии и других странах.
При этом официально EES будет запущена не раньше ноября 2025 года. Систему пытаются ввести в строй уже несколько лет. Были обещания, что она заработает в 2024 году, но осенью из-за неготовности Германии, Франции и Нидерландов проект снова сдвинули вправо.
Теперь выяснилось, что в Европе нашли виноватых в незапуске EES в поставленные сроки. По мнению ЕС, все дело в России. Речь идет о филиале французской ИТ-группы Atos, расположенном в РФ. Его якобы нанимали для покупки программного обеспечения для EES, и лицензия подразделения позволяла ФСБ получать доступ к его работе в стране.