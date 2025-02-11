Франция предупредила туристов о новом виде мошенничества с выдачей виз

Франция предупредила иностранных туристов о мошенниках, предлагающих оформить шенгенские визы для системы въезда/выезда (EES). Об этом сообщает издание Schengen news.

В частности, французские посольства в ряде зарубежных стран призывают остерегаться поддельных сайтов, выдающих себя за EES. При этом система официально даже не запущена. Но это не мешает злоумышленникам брать с неосведомленных путешественников деньги за услугу по «подготовке необходимых документов для оформления визы» по якобы новым правилам.

« П о с к о л ь к у э т и с и с т е м ы е щ е н е р а б о т а ю т , н и о д и н в е б - с а й т н е м о ж е т в ы д а т ь н и к а к и х д о к у м е н т о в . П о э т о м у в ы п о д в е р г а е т е с ь р и с к у к р а ж и л и ч н ы х д а н н ы х и л и д е н е г » , – с о о б щ а ю т п о с о л ь с т в а Ф р а н ц и и в П а к и с т а н е , У р у г в а е , Б р а з и л и и и д р у г и х с т р а н а х .

При этом официально EES будет запущена не раньше ноября 2025 года. Систему пытаются ввести в строй уже несколько лет. Были обещания, что она заработает в 2024 году, но осенью из-за неготовности Германии, Франции и Нидерландов проект снова сдвинули вправо.

Теперь выяснилось, что в Европе нашли виноватых в незапуске EES в поставленные сроки. По мнению ЕС, все дело в России. Речь идет о филиале французской ИТ-группы Atos, расположенном в РФ. Его якобы нанимали для покупки программного обеспечения для EES, и лицензия подразделения позволяла ФСБ получать доступ к его работе в стране.