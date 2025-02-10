Как человеку с лишним весом сделать свой перелет комфортнее

Как человеку с лишним весом сделать свой перелёт комфортнее? Советы врача
Терапевт Руденко рассказала, как облегчить авиаперелёт людям с лишним весом. Размер кресел в самолётах универсален в зависимости от класса. В обычном, экономическом, где летает большинство людей, они обычно не шире 49 см. Да и в целом авиалайнеры не самый просторный вид транспорта. И если человек со средним весом не заметит ряд неудобств, то при избыточном они могут стать настоящим испытанием. Как облегчить ситуацию, рассказала врач-терапевт DocMed Екатерина Руденко.
Как сделать перелёт комфортнее при лишнем весе
- Посоветуйтесь с врачом. Если у вас есть сопутствующие заболевания (например, сахарный диабет или гипертония), узнаете не только о том, как подготовиться к полёту, но и какие лекарства взять на борт.
- Возьмите нужные препаратыв салон самолёта и не убирайте их далеко.
- Наденьте компрессионные чулки. Они помогут защитить от образования тромбов.
«Путешествия на дальние расстояния повышают риск венозного тромбоза и лёгочной эмболии. Ставки выше у тех, кто путешествует в течение длительных периодов времени — больше четырёх часов. Период риска — две недели после поездки», — рассказала Руденко.
- Старайтесь сесть у прохода.
- Если вам нужен удлинитель для ремня безопасности, его должны выдать бортпроводники.
- Когда пилот разрешит отстегнуть ремень, врач советует походить. В идеале делать это каждые 1-2 часа. Также можно делать лёгкую зарядку, ногами — даже когда сидите.
- В полёте пейте достаточно воды и откажитесь от алкоголя.
Ранее специалист предупредила, что лишний вес вполне можно набрать и питаясь полезными продуктами. Подробнее — в этом материале.