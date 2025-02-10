Как человеку с лишним весом сделать свой перелет комфортнее

Терапевт Руденко рассказала, как облегчить авиаперелёт людям с лишним весом. Размер кресел в самолётах универсален в зависимости от класса. В обычном, экономическом, где летает большинство людей, они обычно не шире 49 см. Да и в целом авиалайнеры не самый просторный вид транспорта. И если человек со средним весом не заметит ряд неудобств, то при избыточном они могут стать настоящим испытанием. Как облегчить ситуацию, рассказала врач-терапевт DocMed Екатерина Руденко.

Как сделать перелёт комфортнее при лишнем весе

Посоветуйтесь с врачом. Если у вас есть сопутствующие заболевания (например, сахарный диабет или гипертония), узнаете не только о том, как подготовиться к полёту, но и какие лекарства взять на борт.

Возьмите нужные препаратыв салон самолёта и не убирайте их далеко.

Наденьте компрессионные чулки. Они помогут защитить от образования тромбов.

« П у т е ш е с т в и я н а д а л ь н и е р а с с т о я н и я п о в ы ш а ю т р и с к в е н о з н о г о т р о м б о з а и л ё г о ч н о й э м б о л и и . С т а в к и в ы ш е у т е х , к т о п у т е ш е с т в у е т в т е ч е н и е д л и т е л ь н ы х п е р и о д о в в р е м е н и — б о л ь ш е ч е т ы р ё х ч а с о в . П е р и о д р и с к а — д в е н е д е л и п о с л е п о е з д к и » , — р а с с к а з а л а Руденко.

Старайтесь сесть у прохода.

Если вам нужен удлинитель для ремня безопасности, его должны выдать бортпроводники.

Когда пилот разрешит отстегнуть ремень, врач советует походить. В идеале делать это каждые 1-2 часа. Также можно делать лёгкую зарядку, ногами — даже когда сидите.

В полёте пейте достаточно воды и откажитесь от алкоголя.

Ранее специалист предупредила, что лишний вес вполне можно набрать и питаясь полезными продуктами. Подробнее — в этом материале.