Кот пробрался в самолет перед вылетом и парализовал полеты на два дня

Вылет самолета авиакомпании American Airlines пришлось отложить на несколько часов из-за угрозы взрыва на борту: в списке ближайших точек доступа Wi-Fi один из пассажиров обнаружил название «У меня есть бомба».

Инцидент произошел в аэропорту Остин-Бергстром (Техас). Рейс 2863 должен был вылететь в Шарлотт (Северная Каролина) в 13:42 по местному времени. Однако, когда лайнер уже двигался к взлетной полосе, к стюардессе подошел мужчина и показал в планшете свою неожиданную находку. Та немедленно доложила об этом экипажу, и вскоре пилот сообщил, что самолет возвращается на стоянку, так как возникли некие административные проблемы.

Когда лайнер остановился, в салоне появился представитель полиции и предложил поднять руку тому, кто устроил розыгрыш с Wi-Fi, если, конечно, это была шутка. В противном случае, сообщил офицер, придется проводить полноценное расследование.

Поскольку никто не отозвался, всех вывели из самолета, с помощью собак досмотрели весь багаж, обыскали лайнер, провели повторную тщательную проверку пассажиров, уделив особое внимание их гаджетам. Ничего и никого не нашли. По словам очевидцев, точка доступа с пугающим названием из списка быстро исчезла. В итоге борт вылетел в пункт назначения на 4,5 часа позже запланированного.

Ранее TourDom.ru писал, что уснувших пассажиров стали чаще забывать в самолетах American Airlines.