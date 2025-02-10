Эксперт перечислила нестандартные бесплатные услуги в отелях

Некоторые гостиницы бесплатно предлагают своим гостям дополнительное одеяло и специальное «меню подушек», в котором можно выбрать подходящую, исходя из личных предпочтений по степени жесткости и упругости. Нестандартные услуги в отелях в беседе с «Лентой.ру» раскрыла руководитель отдела продаж Palmira Garden Hotel & Spa Анастасия Петькова.

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« Т а к ж е в о т е л е д л я г о с т я п р и н е о б х о д и м о с т и м о г у т в ы з в а т ь с к о р у ю п о м о щ ь и л и т а к с и , п р е д о с т а в и т ь з о н т н а п р о к а т , к а р т у д л я н а в и г а ц и и п о г о р о д у , з а р я д н о е у с т р о й с т в о д л я г а д ж е т а и я ч е й к у в к а м е р е х р а н е н и я д л я ц е н н ы х в е щ е й и л и д о к у м е н т о в » , — д о б а в и л а э к с п е р т .

Более того, Петькова отметила, что многие туристы, уставшие после дороги, не просыпаются по будильнику, из-за чего могут пропустить важное событие.

« Ч т о б ы и з б е ж а т ь э т о г о , м о ж н о п о п р о с и т ь а д м и н и с т р а т о р а р е с е п ш н р а з б у д и т ь в а с в н а з н а ч е н н о е в р е м я , — п р о д о л ж и л а о н а . — Е д и н с т в е н н о е у с л о в и е — с т о й к а р е г и с т р а ц и и д о л ж н а р а б о т а т ь к р у г л ы е с у т к и . О б я з а т е л ь н о у т о ч н и т е э т о т м о м е н т з а р а н е е » .

Ранее аналитики сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов Ostrovok перечислили лучшие гостиницы России. Лидерами среди объектов размещения, по мнению туристов, стали московский «Метрополь», Radisson Collection Paradise Resort&Spa Sochi, Hampton by Hilton Krasnodar, Port Comfort on Ligovsky в Санкт-Петербурге, Бунгало Дом&Сауна в Суздале, а также столичный Comfort Life.