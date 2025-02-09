В какие страны не пустят с вейпами

Специалисты по туризму перечислили страны, в которые нельзя ввозить вейпы, сообщается на сайте Ассоциации туроператоров.

С 1 января 2025 года Вьетнам запретил не только продажу и производство, но и ввоз вейпов. Туристу может грозить штраф до 2 миллионов вьетнамских донгов (около 8 тысяч рублей) за использование этого прибора. Туроператоры советуют не брать с собой не только вейп, но даже жидкости и картриджи. Пока неизвестно, как будет исполняться закон: станут ли пограничники изымать электронные сигареты на границе или разрешат забрать их при выезде.

Запрет на вейпы также действует в Гонконге, Тайване, Индии и Таиланде.

Так, в Таиланде за подобное нарушение грозит крупный штраф или даже тюремное заключение на срок до пяти лет. В Тайване туристам необходимо декларировать вейпы, и их отдадут при выезде, как и во Вьетнаме.

В Индии за ввоз, хранение и использование принадлежностей для парения можно поплатиться штрафом в размере 100 тысяч индийских рупий (около 111 тысяч рублей) или получить срок до двух лет.

В Латинской Америке также строго относятся к электронным сигаретам. Они запрещены на Кубе, в Уругвае, Аргентине, Колумбии, Панаме, Мексике и Бразилии. Во всех этих странах вейп конфискуют при досмотре.

Что касается самых популярных среди российских туристов стран, то правила различаются.

Например, в Египет можно привозить свой вейп. В Турцию импорт электронных сигарет запрещен, однако сделано исключение для их ввоза в личных целях. В ОАЭ разрешено привозить приборы для парения, но использовать их следует только в специально отведенных местах.

В СНГ странах с недавних пор тоже действуют подобные запреты.

С 2024 года строгие правила введены в Казахстане, и туристы не могут брать с собой вейп даже для личного пользования.

В Узбекистане в конце января 2025 года также приняли такой законопроект, но он пока что находится на утверждении в Сенате.

В Киргизии ввоз, продажа и использование электронных сигарет запрещены с 1 июля 2025 года. Нарушителей будут штрафовать на сумму от 150 до 200 тысяч сомов (166-222 тысяч рублей).

При этом вейп разрешен в таких странах СНГ, как Белоруссия, Грузия, Армения и Азербайджан.