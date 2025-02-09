Пилоты перечислили самые смешные мифы об авиаперелетах

Миф первый. Пилоты радуются, когда им аплодируют при посадке

Никита Кузнецов, второй пилот третьей самолетной эскадрильи АО "Красавиа", общий налет — 2,5 тыс. часов, стаж в авиации — 4 года:

" М ы н е м о ж е м с л ы ш а т ь , х л о п а ю т н а м п а с с а ж и р ы и л и н е т , — и д в е р и б р о н и р о в а н н ы е , и т е х н и ч е с к и й ш у м с а м о л е т а н е п о з в о л и т н а м у с л ы ш а т ь т а к и е з в у к и и з с а л о н а . Н о , к о н е ч н о , а п л о д и с м е н т ы — э т о п р и я т н о ! О б ы ч н о н а м р а с с к а з ы в а ю т о б э т о м н а ш и к о л л е г и — б о р т п р о в о д н и к и . Д л я н а с а п л о д и с м е н т ы — э т о н е б о л ь ш о й б о н у с о т п а с с а ж и р о в , и н а м о н , к о н е ч н о , п р и я т е н " .

Адель Садыков, командир воздушного судна авиакомпании "ЮВТ Аэро", общий налет — 4,5 тыс. часов, стаж в авиации — 7 лет:

" А п л о д и с м е н т ы с л ы ш и м , н о л ю д и а п л о д и р у ю т н е в с е г д а — в с е з а в и с и т о т н а с т р о е н и я и н а п р а в л е н и я . К о г д а л е т я т н а о т д ы х , а п л о д и р у ю т , к о г д а н а с е в е р р а б о т а т ь — т о о ч е н ь р е д к о . Я к х л о п к а м п а с с а ж и р о в о т н о ш у с ь с к о р е е п о з и т и в н о . К а ж д ы й р а з я с т р е м л ю с ь д о в е с т и п о с а д к у д о с о в е р ш е н с т в а и , к о г д а х л о п а ю т , в о с п р и н и м а ю э т о к а к б л а г о д а р н о с т ь з а х о р о ш у ю п о с а д к у " .

Миф второй. Никто из пилотов не боится и никогда не боялся летать

Никита Кузнецов:

" У м е н я а э р о ф о б и и н и к о г д а н е б ы л о . Н о к а к п а с с а ж и р я т о ж е п о р о й и с п ы т ы в а ю н е к о е ч у в с т в о с т р е с с а п е р е д п о л е т о м . И м н о г и е м о и к о л л е г и и с п ы т ы в а ю т ч у в с т в о с т р е с с а п е р е д п о л е т о м в к а ч е с т в е п а с с а ж и р а . Э т о , м н е к а ж е т с я , а б с о л ю т н о н о р м а л ь н о е о щ у щ е н и е . Н о к о г д а я р а б о т а ю , у п р а в л я ю с а м о л е т о м , н и к а к о г о с т р е с с а и л и в о л н е н и я н и к о г д а н е и с п ы т ы в а ю " .

Адель Садыков:

" К о г д а л е ч у п а с с а ж и р о м и с л ы ш у н е к и й п о с т о р о н н и й з в у к , а с д е л а т ь с э т и м н и ч е г о н е м о г у , т о г д а м о ж е т б ы т ь с т р а ш н о в а т о . Н о к о г д а п и л о т и р у ю — ч у в с т в о к а к н а м о т о ц и к л е . З а р у л е м — н е с т р а ш н о , п а с с а ж и р у м о ж е т б ы т ь с т р а ш н о . У м е н я е с т ь д р у г , к о т о р ы й б о я л с я в ы с о т ы . О н м н е п р и з н а л с я в с т р а х е . Я е м у п о с о в е т о в а л н е с м о т р е т ь в н и з . Л у ч ш е н е д у м а т ь о в ы с о т е и с м о т р е т ь в п е р е д . П о м о г л о , д р у г д о с и х п о р л е т а е т " .

Алексей Азиков, инструктор тренажерной и наземной подготовки Ульяновского института гражданской авиации имени Б.П. Бугаева, общий налет — 6,1 тыс. часов:

" М н о г и е б о я т с я в ы с о т ы . И я б о ю с ь , о с о б е н н о п р ы г а т ь с п а р а ш ю т о м . У г о в а р и в а е ш ь с е б я и п е р е с т у п а е ш ь ч е р е з э т о т с т р а х . В с а м о л е т е о н п е р е н о с и т с я п р о щ е , п о т о м у ч т о е с т ь п о л п о д н о г а м и , к а к г о в о р и т с я " .

Игорь Шайнуров, командир воздушного судна авиакомпании "Уральские авиалинии", общий налет — 10 тыс. часов:

" В а в и а ц и ю л ю д и и д у т о с о з н а н н о , и с т р а х о в у л ю д е й и з н а ч а л ь н о н е т . В о з м о ж н о , к а к о й - т о м и н и м а л ь н ы й п р о ц е н т с т р а х а п о с л е к а к и х - т о с л у ч а е в м о ж е т п о я в и т ь с я , н о я т а к и х п р и м е р о в н е в и д е л . К т о л е т а е т — л ю б и т с в о ю р а б о т у " .

Миф третий. Один длительный перелет тяжелее, чем два коротких перелета туда-обратно

Адель Садыков:

" Д е л о п р и в ы ч к и . М н е б ы л о с л о ж н о п р и в ы к а т ь к д л и т е л ь н ы м , т р е х - ч е т ы р е х ч а с о в ы м п е р е л е т а м п о с л е п о л у т о р а ч а с о в ы х . П р и в ы к . И т о г д а п о я в и л и с ь к о р о т к и е , п о л у ч а с о в ы е , с о р о к а м и н у т н ы е п е р е л е т ы , п о ч е т ы р е з а д е н ь . Э т о с л о ж н о . З а т о и н т е р е с н о — н е с и д и ш ь , н е с к у ч а е ш ь , в е д ь с а м о е и н т е р е с н о е — э т о в з л е т и п о с а д к а " .

Игорь Шайнуров:

" Н а э т о т в о п р о с м о ж н о о т в е т и т ь п о - р а з н о м у . С о д н о й с т о р о н ы , м о ж н о п р о в е с т и с п о к о й н ы й , м я г к и й и д о л г и й п о л е т В л а д и в о с т о к — М о с к в а и д а ж е н е з а м е т и т ь , к а к п р о л е т е л У р а л ь с к и е г о р ы и п р и б л и ж а е ш ь с я к с т о л и ц е . П р и э т о м и в к о р о т к и й п о л е т м о ж н о в с т р е т и т ь с я с к а к и м и - т о н е г а т и в н ы м и ф а к т о р а м и . Н а п р и м е р , с п л о х о й п о г о д о й . Т о г д а о т л е т ч и к о в т р е б у е т с я б о л ь ш е в н и м а н и я , к о н ц е н т р а ц и и , ч т о м о ж е т у т о м и т ь . Н о н е к о т о р ы е н е п р и я т н о с т и д а ж е б о д р я т , н е д а ю т з а с к у ч а т ь в п о л е т е " .

Миф четвертый. Современные самолеты с автопилотами может посадить человек и без специальных навыков

Адель Садыков:

" Д у м а ю , ч т о в р я д л и с м о ж е т ч е л о в е к б е з н а в ы к о в п о с а д и т ь с а м о л е т . Д а ж е п и л о т о д н о г о т и п а с а м о л е т а н е ф а к т , ч т о с м о ж е т у п р а в л я т ь д р у г и м т и п о м с а м о л е т а — в е з д е р а з н а я э р г о н о м и к а . Н о е с л и п о п р о б о в а т ь п а р у р а з , н а т р е т и й , м о ж е т б ы т ь , п о л у ч и т с я , н о с п е р в о г о р а з а — н е т " .

Евгений Алексеев, директор Саратовского аэроклуба имени Ю.А. Гагарина:

" В с е з а в и с и т о т т о г о , к т о б у д е т н а т о м к о н ц е п р о в о д а е м у п о д с к а з ы в а т ь , и о т т и п а с а м о л е т а , с л о ж н о с т и . С а м о л е т ы о ч е н ь р а з н ы е , о т п р о с т о г о к с л о ж н о м у . Д о п у с к а ю , ч т о к а к о й - т о н е с л о ж н ы й т и п с а м о л е т а н е п о д г о т о в л е н н ы й ч е л о в е к п р и о п р е д е л е н н ы х п о д с к а з к а х д и с п е т ч е р а с м о ж е т п о с а д и т ь " .

Александра Зайцева, пилот Boeing 737−800 авиакомпании "Победа", налет — 550 часов:

" С а м о л е т б е з с п е ц и а л ь н ы х н а в ы к о в п о с а д и т ь н е л ь з я . В о - п е р в ы х , э т о с в я з а н о с т е м , ч т о н у ж н о х о р о ш о п о н и м а т ь и з н а т ь з а к о н ы а э р о д и н а м и к и и ф и з и ч е с к и е о с н о в ы п о л е т а . Е с л и г о в о р и т ь о в ы с о к о а в т о м а т и з и р о в а н н ы х в о з д у ш н ы х с у д а х , т о п и л о т о б я з а н з н а т ь с и с т е м ы а в т о м а т и ч е с к о г о у п р а в л е н и я н а п р о т я ж е н и и в с е г о п о л е т а и п р е д у г а д ы в а т ь п о в е д е н и е с у д н а н а к а ж д о м э т а п е п о л е т а " .

Миф пятый. Птицы для самолета и пилота опаснее, чем молнии

Никита Кузнецов:

" П т и ц ы — д о в о л ь н о о п а с н о е я в л е н и е , м о ж е т п р и в е с т и д а ж е к а в а р и й н о й п о с а д к е . Н о п и л о т ы п р а к т и ч е с к и н и к а к н е м о г у т п о в л и я т ь н а с и т у а ц и ю , е с л и с а м о л е т в с т р е ч а е т н а с в о е м п у т и п т и ц . У в и д е т ь п т и ц у и у к л о н и т ь с я о т н е е — э т о с е р ь е з н ы й м а н е в р , о ч е н ь р е з к и й и н е в с е г д а в о з м о ж н ы й . П о э т о м у з д е с ь м ы р а с с ч и т ы в а е м н а о р н и т о л о г и ч е с к у ю с л у ж б у а э р о п о р т а , н а н а ш и х к о л л е г , к о т о р ы е п р о ф е с с и о н а л ь н о з а н и м а ю т с я и з у ч е н и е м с и т у а ц и и с п т и ц а м и в б л и з и а э р о д р о м а и и х о т г о н я ю т . Ч т о к а с а е т с я г р о з ы : д а , э т о н е п р и я т н о е я в л е н и е , н о д а в а й т е в с п о м н и м у р о к и ф и з и к и в ш к о л е , к л е т к у Ф а р а д е я . М о л н и я б е з о п а с н а д л я с а м о л е т а , м а к с и м у м — п р и в е д е т к н е б о л ь ш и м и з м е н е н и я м в р а б о т е р а д и о э л е к т р о н н о г о о б о р у д о в а н и я . В ц е л о м п и л о т ы и з б е г а ю т п о п а д а н и я в г р о з о в ы е о ч а г и , у н а с д л я э т о г о е с т ь в с е в о з м о ж н о с т и , в с а м о л е т е е с т ь с п е ц и а л ь н ы й м е т е о л о к а т о р , к о т о р ы й н е п л о х о п о к а з ы в а е т , г д е н а х о д и т с я г р о з а . М ы е е о б х о д и м , п о э т о м у п о п а д а н и е г р о з ы в с а м о л е т п р а к т и ч е с к и н е в о з м о ж н о " .

Игорь Зуборев, ведущий инженер отдела сертификации и лицензирования 2-го Архангельского объединенного авиаотряда, стаж работы пилотом вертолета — 36 лет:

" Ч т о п т и ц а , ч т о м о л н и я о п а с н ы д л я п о л е т о в , д л я л ю б о г о в о з д у ш н о г о с у д н а , ч т о с а м о л е т , ч т о в е р т о л е т , н е в а ж н о . П о т о м у ч т о п р и п о п а д а н и и м о л н и и н е п о н я т н о , ч т о м о ж е т п р о и з о й т и с в е р т о л е т о м и с с а м о л е т о м , и о б о р у д о в а н и е м о ж е т о т к а з а т ь , м о ж е т б ы т ь п о в р е ж д е н и е к о н с т р у к ц и и в о з д у ш н о г о с у д н а , ч е м э т о м о ж е т з а к о н ч и т ь с я , н е п о н я т н о . С п т и ц а м и м о ж е т б ы т ь т а к ж е н е п р о с т о , е с л и п т и ц а п о п а л а в д в и г а т е л ь " .

Миф шестой. Турбулентность увеличивает риск авиапроисшествия

Игорь Шайнуров:

" О п а с н о с т ь п р е д с т а в л я е т т о л ь к о с и л ь н а я т у р б у л е н т н о с т ь . Н о п р и э т о м с о в р е м е н н ы й с а м о л е т г о т о в в с т р е т и т ь с я с т у р б у л е н т н о с т ь ю — д а ж е с с и л ь н о й . К о н с т р у к ц и я с а м о л е т а в ы д е р ж и в а е т л ю б ы е п е р е г р у з к и . Н е б ы л о т а к и х с и т у а ц и й , ч т о б ы у п а с с а ж и р с к о г о с а м о л е т а и з - з а т у р б у л е н т н о с т и о т п а л и , н а п р и м е р , к р ы л ь я . З д е с ь о т п а с с а ж и р о в т р е б у е т с я т о л ь к о б ы т ь в с е г д а п р и с т е г н у т ы м и . В т у р б у л е н т н о с т ь м о ж н о в о й т и н е о ж и д а н н о — х о т ь п и л о т ы и в и д я т з о н ы т у р б у л е н т н о с т и , и с т а р а ю т с я и х о б х о д и т ь , в и д я т п р о г н о з . В о п а с н ы е з о н ы т у р б у л е н т н о с т и н а м в п р и н ц и п е з а п р е щ е н о з а х о д и т ь — м ы и х о б х о д и м з а м н о г о к и л о м е т р о в " .

Миф седьмой. Первый и второй пилоты никогда не едят одну и ту же еду в полете, чтобы не отравиться вдвоем

Игорь Шайнуров:

" П р а в и л а , о б я з ы в а ю щ и е п и л о т о в е с т ь р а з н у ю е д у , д е й с т в и т е л ь н о е с т ь . К а к м и н и м у м т р и в а р и а н т а б л ю д н а м в с е г д а п р е д л а г а ю т в п о л е т е . П р и э т о м н а с д в о е , т а к ч т о в с е г д а е с т ь в ы б о р . П р и н и м а е м п и щ у м ы в р а з н о е в р е м я : п о к а о д и н п р и н и м а е т п и щ у , в т о р о й з а н и м а е т с я у п р а в л е н и е м с а м о л е т а и с в я з ь ю с д и с п е т ч е р с к о й с л у ж б о й . П о т о м м ы м е н я е м с я . У п и л о т о в е с т ь н е т о л ь к о в е д е , в ц е л о м о с о б ы е р и т у а л ы . К т о - т о , с а д я с ь в с а м о л е т , п о г л а д и т е г о , к т о - т о м о л ч а п о з д о р о в а е т с я . С а м о л е т — х о т ь и ж е л е з н а я п т и ц а , н о о с о б е н н ы й , " ж и в о й " о р г а н и з м , п и л о т ы с н и м в з а и м о д е й с т в у ю т " .

Яков Бородин, командир воздушного судна SSJ-100 авиакомпании Red Wings:

" С у щ е с т в у ю т д в а п р о с т ы х п р а в и л а . П е р в о е — п и л о т ы е д я т п о о ч е р е д и , п о к а о д и н п р и н и м а е т п и щ у , в т о р о й у п р а в л я е т с а м о л е т о м . И в т о р о е п р а в и л о — о н и в ы б и р а ю т р а з н ы е п р о д у к т ы , р а з н ы е б л ю д а д л я т о г о , ч т о б ы и с к л ю ч и т ь о т р а в л е н и е о б о и х п и л о т о в . Я р е к о м е н д у ю и п а с с а ж и р а м в п о л е т е т о ж е н е р и с к о в а т ь , н е е с т ь п е р е д п о л е т о м т о , ч т о т ы н е е л п р е ж д е , ч т о б ы и с к л ю ч и т ь в о з м о ж н о е о т р а в л е н и е " .

Миф восьмой. Пилот не может сесть за штурвал, если у него насморк или болит голова

Адель Садыков:

" П е р е д к а ж д ы м п о л е т о м м ы п р о х о д и м п р о в е р к у с о с т о я н и я з д о р о в ь я . З а л о ж е н н о с т ь н о с а в р я д л и м о ж е т с т а т ь п р о т и в о п о к а з а н и е м к п и л о т и р о в а н и ю , н о н у ж н о б ы т ь а к к у р а т н ы м и л у ч ш е и м е т ь с о с у д о с у ж и в а ю щ и е к а п л и п р и с е б е . Э т о о т н о с и т с я и к п а с с а ж и р а м т о ж е . П е р е п а д ы д а в л е н и я в к о м п л е к с е с з а л о ж е н н ы м н о с о м м о г у т п р и в е с т и к с и л ь н о й б о л и в у ш а х . К с т а т и , п и л о т ы б е р е г у т с в о и х п а с с а ж и р о в и и х б а р а б а н н ы е п е р е п о н к и , п о э т о м у с н и ж а ю т с я с о ч е н ь м а л е н ь к о й в е р т и к а л ь н о й с к о р о с т ь ю — ч т о б ы у ш и н е т а к с и л ь н о б о л е л и " .

Миф девятый. Пилотом не может стать слишком высокий/низкий/худой/тучный человек

Адель Садыков:

" С е й ч а с о г р а н и ч е н и я п о р о с т у д л я г р а ж д а н с к и х п и л о т о в у б р а л и , н о п о в е с у о г р а н и ч е н и я е с т ь . Н а с н а м е д к о м и с с и и п о с т о я н н о в з в е ш и в а ю т и с м о т р я т и н д е к с м а с с ы т е л а . Е с л и о н п о в ы ш е н н ы й , н а ч и н а ю т б р а т ь д о п о л н и т е л ь н ы е а н а л и з ы . В н а ш е й п р о ф е с с и и з а в е с о м л у ч ш е с л е д и т ь " .

Антон Шаркунов, командир воздушного судна A-320 авиакомпании "Уральские авиалинии":

" К и з б ы т о ч н о м у в е с у — д а , е с т ь о г р а н и ч е н и я , п о т о м у ч т о ч е л о в е к с и з б ы т о ч н ы м в е с о м п р е д р а с п о л о ж е н к з а б о л е в а н и я м , н а п р и м е р к и н ф а р к т у , а и х н у ж н о д л я л е т ч и к а и с к л ю ч и т ь . Ч т о к а с а е т с я р о с т а — и о т 1 , 6 м е т р а д о 2 м е т р о в б ы в а ю т п и л о т ы . С а м о л е т э т о п о з в о л я е т , э т о н е т а н к , г д е н у ж н о б ы т ь н е б о л ь ш о г о р о с т а " .

Миф десятый. Пилотам нельзя заводить роман на работе, особенно со стюардессами

Алексей Рознин, заместитель командира летного отряда Ульяновского института гражданской авиации имени Б.П. Бугаева, общий налет — более 10 тыс. часов:

" П о ч е м у н е т ? В е з д е м о ж н о . П р о с т о е с л и б р а т ь п и л о т о в , т о д в а к о м а н д и р а в р я д л и в о д н о й с е м ь е у ж и в у т с я . Я и м е ю в в и д у , к о м а н д и р - м у ж ч и н а и к о м а н д и р - ж е н щ и н а . К о м а н д и р с а м п о с е б е л и д е р . А д в а л и д е р а в с е м ь е — э т о т я ж е л о в а т о . Б ы л и с л у ч а и — з н а к о м ы е п ы т а л и с ь ж и т ь в м е с т е , н и ч е г о н е п о л у ч и л о с ь . А в ц е л о м — с с о т р у д н и к о м , с о с т ю а р д е с с о й , с п е р е в о д ч и к о м , с р а б о т н и к о м к а к и м - т о , с п е ц и а л и с т о м а в и а ц и о н н ы м — п о ч е м у н е т , м о ж н о " .

Андрей Мошковский, командир Boeing 737−800 авиакомпании

"Победа", налет — 3,5 тыс. часов:

" З а п р е т а и л и р а з р е ш е н и я н а ч у в с т в а , к о н е ч н о , н е т . Н о с т р о и т ь р а б о ч и е о т н о ш е н и я о ч е н ь с л о ж н о — п р е ж д е в с е г о и з - з а р а б о ч е г о г р а ф и к а . Т ы м о ж е ш ь л е т а т ь д н е м , а т в о я в т о р а я п о л о в и н к а — н о ч ь ю , и в ы б у д е т е в и д е т ь с я р а з в н е д е л ю . Н о у м е н я о ч е н ь м н о г о п р и м е р о в д р у з е й , к т о п о з н а к о м и л с я н а р а б о т е , и с е й ч а с у н и х с е м ь я , о н и п о ж е н и л и с ь , у м н о г и х д е т и " .

Миф одиннадцатый. Чем старше самолет, тем опаснее на нем летать

Валерий Ванюков, заместитель командира эскадрильи 2-го Архангельского объединенного авиаотряда:

" Н е т , э т о н е п р а в д а . С а м о л е т ы м о е г о т и п а ( Л - 4 1 0 — л е г к и й м н о г о ц е л е в о й д в у х м о т о р н ы й с а м о л е т д л я м е с т н ы х в о з д у ш н ы х л и н и й — п р и м . Т А С С ) л е т а ю т у ж е п о ч т и 8 0 л е т , в с е в п о р я д к е , в с е р е м о н т и р у е т с я . М о ж н о п о с м о т р е т ь , в ы г л я д и т о т л и ч н о . Н о в а я к р а с к а , д в и г а т е л и , с а м и с а м о л е т ы р е м о н т и р у ю т с я н а з а в о д а х . В с е с о г л а с н о р е г л а м е н т а м . Н а д е ж н е е с а м о л е т ы , к о т о р ы е о т р а б о т а л и у ж е б о л ь ш е 7 0 л е т и и м з а м е н ы н е т у . А н о в ы е — э т о в с е г д а н е и з в е с т н о е . Ч т о - т о н а д о п о п р о б о в а т ь , к а к о н с е б я п о к а ж е т . В е д ь е щ е , к а к г о в о р и т с я , с т а р ы й д р у г н а д е ж н е е н о в ы х , л у ч ш е н о в ы х д в у х " .

Александр Осипов, пилот-инструктор летного отряда Ульяновского института гражданской авиации имени Б.П. Бугаева, общий налет — 2 тыс. часов:

" И д а , и н е т , к а к о б ы ч н о о т в е ч а ю т в а в и а ц и и н а п о д о б н ы е в о п р о с ы . С ч и т а е т с я , ч т о у к а ж д о г о с а м о л е т а и л и е г о ч а с т и е с т ь с в о й с р о к с л у ж б ы . З д е с ь м о ж н о м ы с л е н н о п о д р о б и т ь э т о т с р о к с л у ж б ы н а ч е т ы р е ч е т в е р т и . И н а и б о л ь ш и й р и с к к а к о й - т о п о л о м к и и л и о т к а з а а в и а ц и о н н о й т е х н и к и м о ж е т б ы т ь в п е р в о й и в п о с л е д н е й ч е т в е р т я х . Т о е с т ь н е л ь з я с к а з а т ь , ч т о , е с л и в а м п р и ш е л н о в е й ш и й с а м о л е т , о н б у д е т н а д е ж н е е , ч е м в с е р е д и н е е г о и с п о л ь з о в а н и я , п о т о м у ч т о е с т ь " д е т с к и е " б о л е з н и , н у ж н о п р о в е р и т ь , о б л е т а т ь с а м о л е т . К а к и е - т о п о л о м к и , н е и с п р а в н о с т и м о г у т п р о и з о й т и в п е р в ы х п о л е т а х . П о э т о м у н а и б о л е е б е з о п а с н ы м с а м о л е т с ч и т а е т с я в с е р е д и н е с в о е г о с р о к а э к с п л у а т а ц и и " .

Алексей Рознин:

" А б с о л ю т н о н е т . С а м о л е т ы п р о х о д я т п е р и о д и ч е с к о е т е х о б с л у ж и в а н и е , п о с т о я н н ы е о с м о т р ы . И в е р о я т н о с т ь о т к а з а д а ж е у н о в о г о с а м о л е т а , к о т о р ы й т о л ь к о с к о н в е й е р а с о ш е л , м о ж е т б ы т ь п р и м е р н о т а к а я ж е , к а к у т о г о , к о т о р ы й п р о ш е л к а к о е - т о т е х о б с л у ж и в а н и е и и м е е т к а к о й - т о н а л е т . М о ж н о с р а в н и т ь с м а ш и н о й , к о т о р а я в ы е з ж а е т и з а в т о с а л о н а и н а п е р в о м с в е т о ф о р е м о ж е т з а г л о х н у т ь " .

Миф двенадцатый. Девушка-пилот всегда хуже, чем мужчина-пилот

Андрей Мошковский:

" С е й ч а с в а в и а к о м п а н и я х п о я в л я е т с я в с е б о л ь ш е д е в у ш е к - п и л о т о в , ч т о с а м о п о с е б е н е м о ж е т с т а в и т ь п о д с о м н е н и е и х к в а л и ф и к а ц и ю . О д н а ж д ы я л е т а л н а т р е н а ж е р е с д е в у ш к о й - п и л о т о м и н е м о г у с к а з а т ь о н е й н и ч е г о с п л о х о й с т о р о н ы — н а о б о р о т , п о х в а л и т ь е е . М н о г и м о н а д а с т ф о р у с в о е й п о д г о т о в к о й и о п е р а т и в н о с т ь ю п р и н я т и я р е ш е н и й " .

Миф тринадцатый. Самолет можно распознать "на слух"

Андрей Мошковский:

" Л е т а я к а ж д ы й д е н ь , о т в е ч у , ч т о , к о н е ч н о , м о ж н о . С л о ж н о б у д е т о т л и ч и т ь о д н о к л а с с н ы е с а м о л е т ы , н о о ч е н ь л е г к о р а с п о з н а т ь с о в е т с к у ю т е х н и к у , о н а з в у ч и т г р о м ч е , г р у б е е . И , к о н е ч н о , с л ы ш н о ш и р о к о ф ю з е л я ж н ы е с а м о л е т ы , и с р а з у с т а н о в и т с я п о н я т н о , ч т о к т о - т о п о л е т и т о т д ы х а т ь в д а л е к и е и к р а с и в ы е м е с т а " .

Самые странные мифы, с которыми сталкивались пилоты

Адель Садыков:

" М е н я с п р о с и л и , а п р а в д а л и , ч т о у с а м о л е т а е с т ь л е т н я я и з и м н я я р е з и н а ? К о н е ч н о , н е т " .

Никита Кузнецов:

" С а м ы й с м е ш н о й м и ф , к о т о р ы й я с л ы ш а л , — ч т о с а м о л е т р а з г о н я е т с я о т т о г о , ч т о с а м о л е т н ы й д в и г а т е л ь к р у т и т ш а с с и . К о н е ч н о , э т о н е т а к , и д в и г а т е л ь с а м о л е т а н и к а к н е с в я з а н с к о л е с а м и " .

Игорь Шайнуров:

" М и ф о в м н о г о . Н е к о т о р ы е , н а п р и м е р , д у м а ю т , ч т о и з - з а т у р б у л е н т н о с т и м о г у т о т п а с т ь к р ы л ь я . Э т о , к о н е ч н о , н е т а к " .

Александр Осипов:

" Л ю д и д у м а ю т , ч т о п и л о т а м н е л ь з я н о с и т ь б о р о д у — м о л , н е с м о г у т в с л у ч а е а в а р и й н о й с и т у а ц и и п о л у ч а т ь в н у ж н о м к о л и ч е с т в е к и с л о р о д и з к и с л о р о д н о й м а с к и . Т а к о е д е й с т в и т е л ь н о р а н ь ш е б ы л о п р и к а н а д с к и х , п о - м о е м у , и с с л е д о в а н и я х в 1 9 9 0 - х г о д а х . П и л о т ы п о л у ч а л и т р е т ь о т п о с т у п а е м о г о к и с л о р о д а ч е р е з к и с л о р о д н ы е м а с к и , к о т о р ы е б ы л и в т о в р е м я . Н о в н а ш е в р е м я и з м е н и л и с ь к и с л о р о д н ы е м а с к и , и п и л о т ы п о л у ч а ю т е г о в д о с т а т о ч н о м к о л и ч е с т в е . В ц е л о м е с т ь а в и а к о м п а н и и , н е в н а ш е й с т р а н е , з а р у б е ж о м , к о т о р ы е р а з р е ш а ю т н о с и т ь б о р о д ы в п л о т ь д о 4 0 с м д л и н о й . Е щ е с п р а ш и в а л и — п р а в д а л и , ч т о н и о д и н с а м о л е т н е с м о г в ы б р а т ь с я и з Б е р м у д с к о г о т р е у г о л ь н и к а ? К о н е ч н о , э т о н е п р а в д а . П о с м о т р и т е " ф л а й т р а д а р " , у в и д и т е , к а к о е к о л и ч е с т в о с а м о л е т о в п р о л е т а е т в э т о м р а й о н е " .

Евгений Алексеев, директор Саратовского аэроклуба имени Ю.А. Гагарина: