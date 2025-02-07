Как туристы теряют сотни долларов из-за поддельных сайтов

Управление народонаселения и иммиграции Израиля сообщило о происшествии в аэропорту Бен-Гурион: американская туристическая пара не смогла пересечь границу, поскольку заполнила заявку на поддельном сайте, заплатив за несуществующую услугу $601 вместо официальных $14.

Система ETA-IL была запущена в пилотном режиме с 1 июля 2024 года и стала обязательной для всех туристов из безвизовых стран с 1 января 2025 года. Она не заменяет визовый режим, а лишь вводит дополнительный шаг — туристы должны заранее получить электронное разрешение на въезд, действительное до двух лет.

Главная цель системы — усиление безопасности: перед поездкой информация о туристах будет проверяться по базам служб безопасности. Однако нововведение уже привлекло внимание мошенников, создающих фальшивые сайты для сбора данных и денег доверчивых путешественников.

Израильские власти напоминают, что подача заявки на ETA-IL осуществляется исключительно через официальный сайт. Перед оплатой рекомендуется проверять адрес страницы, а также не пользоваться посредническими сервисами, предлагающими «ускоренную» обработку заявок за завышенную цену.

Российских туристов это тоже касается: с 2025 года всем путешественникам из РФ перед поездкой придётся оформлять ETA-IL.

Фальшивые визы онлайн

Мошенничество, связанное с электронными визами, становится все более распространенным в разных странах. Злоумышленники создают поддельные сайты, имитирующие официальные порталы для оформления виз, с целью обмана туристов и вымогательства денег. Ниже приведены некоторые примеры таких случаев:

Так в августе 2023 года Министерство юстиции и прав человека Индонезии сообщило о множестве фальшивых веб-сайтов, которые предлагают помощь в получении электронной визы (e-VOA). Мошенники убеждают туристов, что без их содействия невозможно оформить визу, взимая за это плату, эквивалентную визовому сбору или даже больше. В некоторых случаях они просто исчезают после получения денег, не предоставляя никаких

В ноябре прошлого года в Казахстане активизировались мошенники, которые под видом визовых агентов обещают помощь в оформлении виз в США, Европу и Южную Корею. Они создают фальшивые сайты, обещают быстрые результаты и 100% гарантию, однако после получения оплаты исчезают, не предоставляя никаких услуг.

А в декабре 2024 генеральный инспекторат миграции Молдовы предупредил о двух мошеннических веб-сайтах, предлагающих незаконные онлайн-услуги для иностранных граждан, связанных с оформлением виз. Эти сайты вводят в заблуждение пользователей, имитируя официальные ресурсы.

Рекомендации для путешественников: