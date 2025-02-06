Российский тревел-блогер назвал способы легко попасть в Европу в 2025 году

Российский тревел-блогер раскрыл способы легко попасть в Европу в 2025 году. Об этом он рассказал в ролике на своей странице @egor_melo в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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Автор видео рассмотрел направления, через которые удобнее всего попасть в европейские страны, и разделил их на два уровня: «лайт» и «оптимум». В случае с «лайт»-перелетами речь идет обо всех рейсах через Турцию и Азербайджан. Для этого достаточно выбрать билет на сайте агрегатора и оплатить его российской картой.

« М о ж н о к у п и т ь с т ы к о в о ч н ы й б и л е т о д н о й а в и а к о м п а н и и . Э т о к о г д а н е н у ж н о з а н о в о р е г и с т р и р о в а т ь с я и з а б и р а т ь ч е м о д а н п р и п о с а д к е » , — о б ъ я с н и л о н .

На уровне «оптимум» самый бюджетный вариант — транзит через Ереван. Единственный минус этого способа в том, что со стыковкой летает лишь одна авиакомпания — Fly One. Во всех остальных случаях придется брать раздельные билеты и каждый раз получать и сдавать багаж.

Ранее этот же тревел-блогер назвал страны Европы, которые сложнее всех выдают визы россиянам. В первую очередь автор ролика упомянул Германию и Швейцарию.