Какие кресла в самолете считаются самыми безопасными

Порой даже опытные путешественники не подозревают, что места у иллюминатора в самолете лучше не бронировать. В случае неполадок, сильной тряски в полете или незапланированной посадки они могут стать настоящей смертельной ловушкой для пассажиров. Стюардесса с 30-летним стажем Каролина Громова, разъяснила, какие же кресла в салоне считаются самыми безопасными при внештатных ситуациях.

В хвосте

Долгое время среди работников авиации бытовало мнение, что в хвостовой части уцелеть намного больше шансов, чем в носовой или средней. Впрочем, теория была многократно подтверждена и на практике, когда сидящие в хвосте получали намного менее серьезные травмы при жесткой посадке. Но и тут есть нюанс.

« Н а з а р е м о е й л е т н о й к а р ь е р ы с а м о й б е з о п а с н о й с ч и т а л а с ь х в о с т о в а я ч а с т ь ( б е з о г о в о р о к ) , о д н а к о п о з д н е е с т а л о я с н о , ч т о э т о п о л о ж е н и е в ы и г р ы ш н о н е в с е г д а . Е с л и с а м о л е т , н а п р и м е р , в ы к а т ы в а е т с я з а п р е д е л ы п о л о с ы , т о х в о с т м о ж е т п о с т р а д а т ь с и л ь н е е » , — п о я с н я е т б о р т п р о в о д н и ц а .

У аварийных выходов

Эти места незаслуженно обходят стороной. Часто из-за того, что иллюминатор тут, как правило, вне зоны досягаемости. Но желание любоваться облаками едва ли возобладает, когда вы узнаете об очевидном преимуществе кресел у аварийных выходов. В случае экстренной эвакуации вы одними из первых покинете борт, избежав рисков взрыва и возгорания в салоне.

Стюардесса рекомендует бронировать места не в непосредственной близости к двери, а чуть далее:

« П о ч е м у н е о б я з а т е л ь н о в п р и т ы к ? Н а э т и х м е с т а х л у ч ш е с и д е т ь т е м , к т о ф и з и ч е с к и и м о р а л ь н о с м о ж е т п о м о ч ь п р и э в а к у а ц и и , т а к ч т о е с л и в ы н е г о т о в ы к т а к о й о т в е т с т в е н н о с т и , л у ч ш е в ы б р а т ь д р у г о е к р е с л о н е п о д а л е к у » .

Золотая середина

Места у окна или прохода считаются потенциально травмоопасными. В проходе есть риск получить удары по голове слетающими с полок сумками с ручной кладью. К тому же тележки бортпроводников во время турбулентности могут начать кататься вдоль рядов. У иллюминатора существует вероятность удариться головой о стекло. А вот в середине — куда спокойнее.

« Е с т ь а м о р т и з а ц и я з а с ч е т л ю д е й п о б о к а м и н и ж е р и с к п о л у ч и т ь т р а в м у о т в ы л е т а ю щ е г о б а г а ж а , т е л е ж е к и п о п у т ч и к о в » , — г о в о р и т с т ю а р д е с с а .

И напоследок, информация специально для любителей вытянуть ноги в полете, то есть занять места у перегородок или в носовой части, чтобы впереди не было других пассажирских кресел. Спинка кресла позволит хоть как-то смягчить удар при резком торможении. А вот перегородка едва ли позволит сберечь вашу голову и конечности.