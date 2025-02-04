Ваш шанс выжить: какие кресла в самолете считаются самыми безопасными
Порой даже опытные путешественники не подозревают, что места у иллюминатора в самолете лучше не бронировать. В случае неполадок, сильной тряски в полете или незапланированной посадки они могут стать настоящей смертельной ловушкой для пассажиров. Стюардесса с 30-летним стажем Каролина Громова, разъяснила, какие же кресла в салоне считаются самыми безопасными при внештатных ситуациях.
В хвосте
Долгое время среди работников авиации бытовало мнение, что в хвостовой части уцелеть намного больше шансов, чем в носовой или средней. Впрочем, теория была многократно подтверждена и на практике, когда сидящие в хвосте получали намного менее серьезные травмы при жесткой посадке. Но и тут есть нюанс.
«На заре моей летной карьеры самой безопасной считалась хвостовая часть (без оговорок), однако позднее стало ясно, что это положение выигрышно не всегда. Если самолет, например, выкатывается за пределы полосы, то хвост может пострадать сильнее», — поясняет бортпроводница.
У аварийных выходов
Эти места незаслуженно обходят стороной. Часто из-за того, что иллюминатор тут, как правило, вне зоны досягаемости. Но желание любоваться облаками едва ли возобладает, когда вы узнаете об очевидном преимуществе кресел у аварийных выходов. В случае экстренной эвакуации вы одними из первых покинете борт, избежав рисков взрыва и возгорания в салоне.
Стюардесса рекомендует бронировать места не в непосредственной близости к двери, а чуть далее:
«Почему не обязательно впритык? На этих местах лучше сидеть тем, кто физически и морально сможет помочь при эвакуации, так что если вы не готовы к такой ответственности, лучше выбрать другое кресло неподалеку».
Золотая середина
Места у окна или прохода считаются потенциально травмоопасными. В проходе есть риск получить удары по голове слетающими с полок сумками с ручной кладью. К тому же тележки бортпроводников во время турбулентности могут начать кататься вдоль рядов. У иллюминатора существует вероятность удариться головой о стекло. А вот в середине — куда спокойнее.
«Есть амортизация за счет людей по бокам и ниже риск получить травму от вылетающего багажа, тележек и попутчиков», — говорит стюардесса.
И напоследок, информация специально для любителей вытянуть ноги в полете, то есть занять места у перегородок или в носовой части, чтобы впереди не было других пассажирских кресел. Спинка кресла позволит хоть как-то смягчить удар при резком торможении. А вот перегородка едва ли позволит сберечь вашу голову и конечности.
«Главное, что бы ни случилось, сохранять спокойствие, не пренебрегать ремнем безопасности даже в спокойном горизонтальном полете и особенно при взлете и посадке. Ну и, конечно, слушать экипаж, потому что именно он спасает жизни», — резюмирует стюардесса.