Восемь уловок, которые помогут сбить цену на восточных базарах

Чтобы сбить цену на товары, нужно знать обладать навыком ведения переговор. На восточных рынках это особый ритуал, ведь там торгуются все: и продавцы, и покупатели, и даже случайные прохожие, которые могут вмешаться в сделку интереса ради, чтобы дать совет.

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Цена, которую вам назовут сразу, почти всегда завышена. Для туристов она может быть увеличена в два, а то и в три раза. Но если правильно выстроить диалог с продавцом, можно не только существенно сэкономить, но и получить удовольствие от самого процесса. «‎Рамблер» поделится восьмью приемами, которые помогут добиться лучшей цены.

1. Не проявлять сильный интерес

Продавцы моментально считывают эмоции покупателей. Если человек с восхищением рассматривает товар, активно расспрашивает о нем и сразу начинает торг, продавец понимает, что он заинтересован и готов заплатить больше.

Чтобы избежать завышенной цены, важно сохранять нейтральное выражение лица, осматривать товары без спешки и не проявлять чрезмерного восторга. Если предмет действительно нужен, лучше сначала походить по рынку, присмотреться к ценам и только потом возвращаться к переговорам.

2. Узнать реальную цену

Перед тем как вступать в торг, стоит понять, сколько товар действительно может стоить. Для этого достаточно прогуляться по нескольким лавкам, спросить цену у разных продавцов и сравнить их предложения. Если в стране есть магазины с фиксированной стоимостью, например супермаркеты или торговые центры, стоит проверить цены там.

Другой способ – понаблюдать за местными жителями. Если они покупают аналогичный товар, можно узнать, сколько они заплатили. Это даст представление о реальной рыночной стоимости.

3. Не называть цену первым

Тот, кто первым называет сумму, оказывается в невыгодном положении. Если покупатель озвучивает свою цену, не зная реальной стоимости, он рискует предложить больше, чем мог бы заплатить.

Лучше спросить, сколько стоит товар, и внимательно выслушать ответ. Если цена слишком высокая, можно выразить удивление, покачать головой или сказать, что это дорого. В большинстве случаев продавец тут же предложит скидку.

4. Использовать тактику «ухода»

Один из самых действенных способов снизить цену – сделать вид, что товар не особо интересен, и собраться уходить. Восточные торговцы не любят терять клиентов, особенно если рынок не слишком оживленный.

Как только покупатель развернется, продавец, скорее всего, окликнет его и предложит более выгодную цену. Иногда этот метод позволяет добиться скидки в два раза.

5. Использовать метод «последней купюры»

Когда продавец уже снизил цену, можно достать определенную сумму и сказать, что больше нет. Видя деньги в руках покупателя, торговец может согласиться на сделку, поскольку деньги уже фактически перед ним.

При этом важно, чтобы сумма не была слишком маленькой. Если разница слишком большая, продавец может посчитать, что покупатель просто пытается надавить. Этот прием особенно хорошо работает, если расчет идет наличными.

6. Покупать несколько товаров сразу

Оптовые скидки работают не только в супермаркетах, но и на базарах. Если планируется покупка нескольких вещей, можно воспользоваться этим как аргументом для торга.

Продавцы охотнее снижают цену, если клиент готов взять сразу несколько предметов. Лучше всего заранее выбрать несколько товаров и задать прямой вопрос: «Сколько будет стоить, если я возьму все это?»

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7. Вести себя дружелюбно

На восточных рынках важно не только умение торговаться, но и манера общения. Продавцы скорее уступят в цене тому, кто вызывает у них симпатию. Улыбка, вежливый тон, небольшая беседа о стране или традициях могут расположить продавца и увеличить шанс получить скидку.

В некоторых случаях помогает юмор. Можно сказать, что «цена как для туристов, а хочется цену как для местных». Часто продавцы сами любят пошутить и могут снизить стоимость в ответ на дружелюбную атмосферу.

8. Торговаться от половины цены

Часто туристам называют цену, превышающую реальную стоимость в два-три раза. Поэтому во время первого раунда переговоров стоит предложить сумму примерно в два раза ниже запрашиваемой.

Если продавец просит 100 долларов, можно сказать, что готовы заплатить 50. Это не значит, что покупка состоится именно за 50, но обычно итоговая цена оказывается где-то посередине – например, 65–70 долларов.

Торг на восточных базарах — это игра, в которой важно сохранять хладнокровие и получать удовольствие от процесса. Здесь многое зависит от интонации, языка тела и даже настроения продавца.

Главное правило – сохранять спокойствие и не бояться настаивать на своем. В конечном счете, чем увереннее ведет себя покупатель, тем выше шанс получить товар по действительно справедливой цене.

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