Путешественница назвала раздражающие привычки пассажиров самолета

Российская тревел-блогерша назвала привычки пассажиров самолета, которые ее раздражают. Соответствующим видео она поделилась на своей странице @natusenchik в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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В первую очередь девушка пожаловалась на людей, которые пользуются слишком сладкими духами с ярким ароматом. Также она заметила, что некоторые пассажиры сильно тычут пальцем в экран стоящего впереди кресла и доставляют дискомфорт сидящему там человеку.

Кроме того, блогерша выразила недовольство теми, кто держится за спинки кресел во время передвижения по самолету.

« В ы ч т о , д у м а е т е , у п а д е т е , е с л и б у д е т е п р о с т о н о р м а л ь н о и д т и и н и к о г о н е т р о г а т ь ? » — з а д а л а с ь в о п р о с о м о н а .

Ранее работающая в Emirates стюардесса из России раскрыла свои секреты для комфортного перелета в качестве пассажира. Бортпроводница отметила, что изменила привычки в полете после того, как стала работать в авиации.