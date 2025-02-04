Как жителям Подмосковья бесплатно получить путевку в санаторий?

Бесплатное санаторно-курортное лечение со времен Советского Союза никуда не делось. Поправить здоровье есть возможность у большинства россиян. Разве что получить путевку стало несколько сложнее. Бесплатного обеспечения в эпоху капитализма на всех желающих просто не хватит.

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Многие граждане даже не помышляют о возможности претендовать на санаторно-курортное лечение в нынешние времена, а некоторые о таком варианте и не знают. Поэтому заявок поступает меньше, чем могло бы быть. Между тем, при определенных условиях, получить такую путевку вполне реально.

Право на бесплатную путевку имеют как федеральные, так и региональные льготники, инвалиды и дети-инвалиды, которые в эти поездки отправляются с сопровождающими. В 2023 году на региональный портал заявку на путевку подавали около 57 тысяч жителей Московской области. В прошлом году услугой портала «Бесплатное обеспечение санаторно-курортными путевками» воспользовались более 68 тысяч человек. При этом в середине 2024 года вице-губернатор региона Людмила Болатаева утверждала, что каждый год в санаториях по бесплатным путевкам отдыхают свыше 30 тысяч жителей Подмосковья.

« О т м е ч у , ч т о п у т е в к и э л е к т р о н н ы е , н и к а к о й б у м а ж н о й в о л о к и т ы и п о л у ч а т ь п у т е в к у в М Ф Ц н е н у ж н о , о н а п о с т у п а е т в л и ч н ы й к а б и н е т н а р е г п о р т а л е г о с у с л у г » , — г о в о р и л а Б о л а т а е в а .

Что касается года наступившего, то в бюджет Московской области на обеспечение бесплатным санаторно-курортным отдыхом было заложено более 1,3 млрд рублей. Сразу было закуплено 1,5 тысячи путевок для детей-инвалидов и более 9 тысяч путевок — для льготников, проживающих в Подмосковье. Для последних также оформляются талоны на проезд до санатория. Также они предусмотрены как для инвалидов, детей-инвалидов, так и для лиц, которые их сопровождают.

С этого года будут направляться на курорты и в санатории участники специальной военной операции. Для получения путевки они должны подать заявление в МФЦ или в Социальный фонд, а с 1 марта у них появится возможность сделать это и на «Госуслугах». Заявление подается вместе с медицинским подтверждением о необходимости лечения на курорте или реабилитации. Ждать ответа надо всего два дня — он приходит на электронную почту или в личный кабинет «Госуслуг». Для реабилитации участников СВО отведен срок от 21 до 23 дней, а в санаторий можно поехать на срок до 21 дня. Расходы на проезд компенсируются Соцфондом.

Мнение, что путевку в санаторий может получить только ну очень больной человек — заблуждение. На самом деле по программе ОМС (обязательного медицинского страхования) на путевку могут претендовать многие. Перечень показаний для этого весьма широк и для взрослых, и для детей. Например, это те, страдают такими недугами, как неврозы, расстройство сна, гастрит, варикозное расширение вен и другими. Со всем перечнем можно ознакомиться в специальном приказе министерства здравоохранения Российской Федерации от 5 мая 2016 года «Об утверждении перечней медицинских показаний и противопоказаний для санаторно-курортного лечения».

Но есть и такие болезни, которые напротив, помешают поехать в санаторий. Они тоже перечислены отдельным перечня Минздрава. В него, например, входят заболевания в острой стадии, различные инфекции, включая все заразные. «Туберкулезники» смогут поехать только в специальные санатории.

Бесплатные путевки можно получить двумя способами. Первый — по ОМС, второй — по линии Социального фонда. По программе обязательного медицинского страхования на поездку в санаторий могут претендовать пациенты, у которых есть в истории заболевания показания к санаторно-курортному лечению и реабилитации. В первую очередь на путевки могут рассчитывать льготные категории граждан. Это дети с инвалидностью и дети без родителей, ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды первой и второй групп.

Дорога в санаторий по ОМС начинается с посещения своего участкового терапевта. На основании заболеваний пациента он может назначить обследование, поставить точный диагноз и в итоге дать заключение, являющееся, по сути, рекомендацией к санаторно-курортному лечению.

Затем судьбу пациента решает врачебная комиссия. Перед ней стоит предстать с полным набором необходимых документов, в числе которых направление от врача, эпикризы, копии паспорта и полиса, результаты анализов, электрокардиограммы и флюорографии. Комиссия будет рассматривать пакет документов в течении двадцати дней с даты из подачи. В случае положительного решения выдается справка, по которой уже можно оформлять путевку. Но не сразу. Надо будет «отстоять» определенную очередь. Обычно ожидание длится несколько месяцев, но так как выданное направление действует полгода, то и пациенту должны выдать путевку не позднее этого срока. Выбрать санаторий самому не доведется — человека отправят туда, где есть места. Длится лечение две недели или чуть больше. Можно и намного больше, но это уже за свои деньги. Официально на больший срок пациента могут оформить сразу в случае определенных медицинских показаний. Детей-инвалидов оформляют в санаторий с 4 лет, а малышей с неврологией и психическими недугами — уже с двух лет. Вместе с ребенком обязательно едет взрослый. Ему платить за проезд, проживание и питание будет не надо.

Бесплатные путевки по ОМС выдают в один из восьмисот санаториев страны. Есть в этом списке и крымские здравницы из таких мест, как Феодосия, Евпатория, Саки, Партенит и другие — всего около десяти санаториев.

Оформление путевки через Социальный фонд несколько отличается. Организация отправляет на курорты федеральных льготников, в число которых входят инвалиды, участники Великой Отечественной войны и боевых действий, работавшие в годы войны на стратегических объектах и члены семей погибших участников войны, жители блокадного Ленинграда и осажденного Севастополя, пострадавшие от радиации после аварий на Чернобыльской АЭС и на Семипалатинском полигоне.

Льготникам также сначала необходимо получить справку на санаторно-курортное лечение у участкового терапевта, а затем подать заявление на путевку в отделения бывшего ФСС, в МФЦ или на сайте Госуслуг. Вместе с заявлением надо предоставить копии паспорта и справки от терапевта. В случае со льготниками решение по отправке в санаторий Социальный фонд принимает в течение всего одного рабочего дня. Заявителю ответят в личный кабинет на Госуслугах или на электронную почту. Пациента автоматически ставят в очередь. Проверять очередность можно на региональном портале государственных услуг.

Обычный срок пребывания в санатории по путевке от Соцфонда — две-три недели. Проезд также оплатит госорганизация.