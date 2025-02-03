Эксперт назвал способы для бюджетных путешествий по Европе

Эксперт Патешман раскрыл способы для бюджетных путешествий по Европе
Бюджетные путешествия — не миф, а реальность, если знать несколько хитростей. Независимый финансовый консультант Александр Патешман поделился способами, которые помогут перемещаться по Европе с минимальными затратами.
По его словам, ключевое — следить за акциями западных авиаперевозчиков. Эксперт сообщил, что при удачном стечении обстоятельств можно купить билеты из РФ в Армению за четыре тысячи рублей — туда и обратно. Если даты не совпадают, можно рассмотреть вылет за день до или после нужной даты.
Эксперт уточнил, что важна гибкость в планировании маршрутов. Например, если билеты в один город дорогие, стоит рассмотреть варианты перелетов в соседние населенные пункты.
Можно сэкономить на проживании. Если самый бюджетный тариф предполагает двухместный номер, а с ребенком стоит дороже, можно схитрить. Например, взять номер на двоих, а ребенка просто провести. Один из родителей заезжает первым, а второй приходит позднее.
Также эксперт посоветовал включать завтраки в стоимость, чтобы сэкономить на питании. Патешман уточнил, что можно попробовать найти бесплатные экскурсии, не тратясь на платные музеи и выставки.
— За три дня можно вдохновиться городом, просто гуляя и осматривая достопримечательности, — отметил он.К неочевидным способам сэкономить эксперт добавил перевозку документов. В специализированных чатах за это можно получить до ста евро, что частично покроет расходы на поездку, сообщает Life.ru.
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