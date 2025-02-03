Эксперт назвал способы для бюджетных путешествий по Европе

Бюджетные путешествия — не миф, а реальность, если знать несколько хитростей. Независимый финансовый консультант Александр Патешман поделился способами, которые помогут перемещаться по Европе с минимальными затратами.

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По его словам, ключевое — следить за акциями западных авиаперевозчиков. Эксперт сообщил, что при удачном стечении обстоятельств можно купить билеты из РФ в Армению за четыре тысячи рублей — туда и обратно. Если даты не совпадают, можно рассмотреть вылет за день до или после нужной даты.

Эксперт уточнил, что важна гибкость в планировании маршрутов. Например, если билеты в один город дорогие, стоит рассмотреть варианты перелетов в соседние населенные пункты.

Можно сэкономить на проживании. Если самый бюджетный тариф предполагает двухместный номер, а с ребенком стоит дороже, можно схитрить. Например, взять номер на двоих, а ребенка просто провести. Один из родителей заезжает первым, а второй приходит позднее.

Также эксперт посоветовал включать завтраки в стоимость, чтобы сэкономить на питании. Патешман уточнил, что можно попробовать найти бесплатные экскурсии, не тратясь на платные музеи и выставки.

— З а т р и д н я м о ж н о в д о х н о в и т ь с я г о р о д о м , п р о с т о г у л я я и о с м а т р и в а я д о с т о п р и м е ч а т е л ь н о с т и , — о т м е т и л о н . К неочевидным способам сэкономить эксперт добавил перевозку документов. В специализированных чатах за это можно получить до ста евро, что частично покроет расходы на поездку, сообщает Life.ru.

Эксперты рассказали, где в России можно недорого отдохнуть. Также эксперт Светлана Чичкина назвала самые неочевидные для путешествий направления РФ.