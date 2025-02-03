Стало известно, какие чемоданы чаще всего теряются в аэропортах

Некоторые чемоданы на 40% чаще других теряются в аэропорту. И в этом виноват их цвет.

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Опрос, проведённый Eminent, показал, что наиболее распространённый тип багажа — это чёрные чемоданы. Однако именно они теряются чаще всего. И причина этого в том, что такой багаж труднее идентифицируется на транспортной ленте.

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Собственно, поэтому и рекомендуется брать лучше чемодан яркого цвета или хотя бы прикреплять к чёрному какие-то цветные бирки, узорчатые полосы, наклейки. Они помогут сразу отличить ваш багаж от других.