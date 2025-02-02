Как туристу проверить наличие запрета на выезд из России

Новый год для некоторых туристов начался с неприятных неожиданностей – запрета на выезд из страны и, как результат, испорченного отдыха. Об одном из таких случаев рассказали в чате для профессионалов туризма «Курилка 2.0»: «Нас развернули во время посадки на рейс в Таиланд. Задолженность погашена 2 месяца назад. На сайте приставов долгов нет. Но галочку, видимо, снять забыли». Поскольку история нередкая, редакция публикует ответы на частые вопросы туристов.

Из-за каких долгов могут запретить выезд из России?

Турист рискует оказаться в такой ситуации, только если проиграет суд, начатый его кредитором, и судебные приставы откроют исполнительное производство, чтобы взыскать долг.

Минимальная планка – 10 тыс. руб.: турист станет невыездным из-за долга по алиментам. Либо если не выплатит компенсацию за причиненный вред здоровью, моральный или материальный ущерб.

Из-за неоплаченных налогов, штрафов ГИБДД, коммунальных услуг, непогашенного кредита за границу не выпустят, когда долг превысит 30 тыс. руб. Если речь идет о 10–30 тыс., то гражданину сначала дадут два месяца на добровольное исполнение обязательств, а уже потом введут запрет.

Проблемы на границе могут возникнуть и в том случае, когда путешественник должен был выполнить требования суда, не связанные с деньгами. Например, если один родитель не хочет отдавать ребенка другому, или человек отказывается сносить незаконно построенное здание, или не желает выселяться.

Как узнать, есть ли запрет на выезд за рубеж

Сделать это можно на сайте Федеральной службы судебных приставов.

Стоит проверить и данные в личном кабинете налогоплательщика. Если есть долги, вы их увидите.

Аналогичную информацию можно получить и на сайте Госуслуг – для этого надо зайти в личный кабинет, а потом воспользоваться одной из предложенных ссылок.

Отсутствие долгов не означает, что нет запрета на выезд. Если ограничения у вас когда-то были, то нужно убедиться, что судебные приставы после закрытия производства не забыли сообщить об изменениях в пограничную службу о снятии запрета. Это можно проверить на том же портале Госуслуг. Наберите в поисковой строке: «Запрет на выезд из России». Потом из появившихся подсказок выберите «от пристава» и после этого «Узнать об ограничении на выезд».

Если ограничений нет, сайт выдаст такой ответ:

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Если выезд запрещен, тут же можно выяснить, как его снять (либо ввести такой запрос в поисковой строке, либо воспользоваться предлагаемой сайтом подсказкой).

Как получить компенсацию, если не выпустили по ошибке

Помимо забывчивых приставов, не передавших данные пограничникам, бывает, что человеку не разрешают покинуть страну, просто перепутав его с другим:

« У м е н я т у р и с т о в н е в ы п у с т и л и : о ш и б к а с Ф И О . З а п р е т б ы л в о о б щ е н а д р у г о г о г р а ж д а н и н а , н о в в е д о м с т в а х н е р а з о б р а л и с ь » , – р а с с к а з ы в а е т о д и н и з т у р а г е н т о в .

В обоих случаях турист может подать в суд и вернуть себе не только стоимость тура, но и моральный ущерб. Но важно на месте сразу же получить у пограничников официальную бумагу о том, на каком основании отказано в выезде за границу. Потом запросить в Федеральной службе судебных приставов документ, либо подтверждающий отсутствие ограничений, либо указывающий, что на момент путешествия они уже не действовали. Выиграть дело в случае ошибки или нерасторопности официальных органов вполне возможно.

Ранее TourDom.ru писал, что туристка не смогла улететь в Паттайю из-за забывчивости судебного пристава и вернула всю сумму за путешествие через суд.