Как бесплатно получить лучший номер в отеле

Как бесплатно повысить категорию своего номера? Неожиданным лайфхаком с туристами в соцсетях поделились сами отельеры. Необычный случай произошел в пятизвездочном отеле «Гельвеция» в Санкт-Петербурге. Гость после заселения зашел в забронированный им номер и посчитал, что ему там будет очень некомфортно. Он вернулся на ресепшен и вместо «мне не нравится» сообщил о своей особенности – мол, у меня клаустрофобия.

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Как рассказал сам владелец гостиницы Юнис Теймурханлы, сотрудники службы размещения после такого заявления оказались в замешательстве и просто не нашли, что ответить. Просить подтверждений и доказательств не стали. Лучшим решением посчитали дать туристу номер чуть просторнее. Хотя бы на несколько квадратных метров. После замены тот остался доволен.

« И н т е р е с н ы й т р ю к . Г л а в н о е – п о с л е э т о г о н е р а с к о л о т ь с я и н е с е с т ь в л и ф т » , – с ю м о р о м о б с у ж д а ю т п р о и з о ш е д ш у ю с и т у а ц и ю п о д п и с ч и к и т е л е г р а м - к а н а л а « К р ы ш а Т у р Д о м а » .

Они поделились собственными уловками получения лучших номеров в гостиницах.

Самый распространенный вариант, конечно, вложить хрустящую банкноту в паспорт при заселении:

« Э т о т т р ю к п о - п р е ж н е м у е щ е р а б о т а е т н а п р о с т о р а х Т у р ц и и и Е г и п т а . Н а д о 5 0 д о л л а р о в – и п о л у ч и ш ь х о р о ш и й н о м е р » .

Некоторые пробовали повысить свой собственный статус в глазах сотрудников отеля, порой этот трюк проходил:

« З н а к о м ы й т у р а г е н т г о в о р и л а , ч т о о н а п р е д с т а в и т е л ь т а к о г о - т о Т О , ч т о - т о т а м п о к а з ы в а л а и п о л у ч а л а п л ю ш к и » .

Жалобы на собственное здоровье действительно периодически помогают:

« Я и н о г д а п и ш у в о т е л ь д л и н н о е п и с ь м о о с в о е м “ с л а б о м ” з д о р о в ь е – т а м , д а в л е н и е , а с т м а и е щ е ч е г о - н и т ь . П р о ш у н о м е р п о б о л ь ш е , п о т и ш е , п о д а л ь ш е о т л и ф т а . Ч а щ е в с е г о р а б о т а е т , е с л и н е б р а т ь в р а с ч е т п о п у л я р н ы е о т е л и Т у р ц и и и Е г и п т а , г д е в с е з а б р о н и р о в а н о » .

Впрочем, большинство туристов все же стараются не казаться кем-то и пытаться что-то получить бесплатно: