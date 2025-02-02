Лайфхак для туристов: как бесплатно получить лучший номер в отеле
Как бесплатно повысить категорию своего номера? Неожиданным лайфхаком с туристами в соцсетях поделились сами отельеры. Необычный случай произошел в пятизвездочном отеле «Гельвеция» в Санкт-Петербурге. Гость после заселения зашел в забронированный им номер и посчитал, что ему там будет очень некомфортно. Он вернулся на ресепшен и вместо «мне не нравится» сообщил о своей особенности – мол, у меня клаустрофобия.
Как рассказал сам владелец гостиницы Юнис Теймурханлы, сотрудники службы размещения после такого заявления оказались в замешательстве и просто не нашли, что ответить. Просить подтверждений и доказательств не стали. Лучшим решением посчитали дать туристу номер чуть просторнее. Хотя бы на несколько квадратных метров. После замены тот остался доволен.
«Интересный трюк. Главное – после этого не расколоться и не сесть в лифт», – с юмором обсуждают произошедшую ситуацию подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома».
Они поделились собственными уловками получения лучших номеров в гостиницах.
Самый распространенный вариант, конечно, вложить хрустящую банкноту в паспорт при заселении:
«Этот трюк по-прежнему еще работает на просторах Турции и Египта. Надо 50 долларов – и получишь хороший номер».
Некоторые пробовали повысить свой собственный статус в глазах сотрудников отеля, порой этот трюк проходил:
«Знакомый турагент говорила, что она представитель такого-то ТО, что-то там показывала и получала плюшки».
Жалобы на собственное здоровье действительно периодически помогают:
«Я иногда пишу в отель длинное письмо о своем “слабом” здоровье – там, давление, астма и еще чего-нить. Прошу номер побольше, потише, подальше от лифта. Чаще всего работает, если не брать в расчет популярные отели Турции и Египта, где все забронировано».
Впрочем, большинство туристов все же стараются не казаться кем-то и пытаться что-то получить бесплатно:
«Лучший лайфхак – это деньги. Нужно сразу оплатить номер той категории, который точно устроит. И не придумывать поводов на ресепшен для бесплатных переселений». «В Турции, дай бог, получить тот номер, который бронировал без "приходите завтра", а вы про бесплатный апгрейд», – смеются туристы.