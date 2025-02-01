12 направлений для путешествий на каждый месяц года

Классная подборка для тех, кто не представляет своей жизни без поездок. Стюардесса Татьяна Данилова у себя в блоге рассказала, какое направление для путешествия стоит выбирать в определённый месяц года. Топ получился, стоит отметить, разнообразным.

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Январь — Австралия Февраль — Таиланд Март — ОАЭ Апрель — Япония Май — Южная Корея Июнь — Россия Июль — США Август — Черногория Сентябрь — Испания Октябрь — Турция Ноябрь — Танзания Декабрь — Великобритания

По словам Татьяны, по такой схеме получится не просто осмотреть все главные достопримечательности, но и насладиться хорошей погодой.