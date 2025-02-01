Стюардесса составила список из 12 направлений для путешествия на каждый месяц года

Классная подборка для тех, кто не представляет своей жизни без поездок. Стюардесса Татьяна Данилова у себя в блоге рассказала, какое направление для путешествия стоит выбирать в определённый месяц года. Топ получился, стоит отметить, разнообразным.

12 направлений для путешествий на каждый месяц года
© Чемпионат.com
  1. Январь — Австралия
  2. Февраль — Таиланд
  3. Март — ОАЭ
  4. Апрель — Япония
  5. Май — Южная Корея
  6. Июнь — Россия
  7. Июль — США
  8. Август — Черногория
  9. Сентябрь — Испания
  10. Октябрь — Турция
  11. Ноябрь — Танзания
  12. Декабрь — Великобритания

По словам Татьяны, по такой схеме получится не просто осмотреть все главные достопримечательности, но и насладиться хорошей погодой.

Отдых за границей
Лайфхаки
Татьяна Данилова