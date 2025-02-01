12 направлений для путешествий на каждый месяц года

Стюардесса составила список из 12 направлений для путешествия на каждый месяц года
Классная подборка для тех, кто не представляет своей жизни без поездок. Стюардесса Татьяна Данилова у себя в блоге рассказала, какое направление для путешествия стоит выбирать в определённый месяц года. Топ получился, стоит отметить, разнообразным.
- Январь — Австралия
- Февраль — Таиланд
- Март — ОАЭ
- Апрель — Япония
- Май — Южная Корея
- Июнь — Россия
- Июль — США
- Август — Черногория
- Сентябрь — Испания
- Октябрь — Турция
- Ноябрь — Танзания
- Декабрь — Великобритания
По словам Татьяны, по такой схеме получится не просто осмотреть все главные достопримечательности, но и насладиться хорошей погодой.