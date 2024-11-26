На горнолыжный курорт из Москвы предлагают улететь за тысячу рублей

Если не откладывать планы покататься на горных лыжах в долгий ящик, а сорваться прямо сейчас, добраться до курортного Архыза в Карачево-Черкесии можно очень дешево. На завтра билет из Шереметьево до Минеральных Вод рейсом «Победы» обойдется в всего в 1099 руб. без багажа – невероятная сумма по нашим временам.

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Еще 709 руб. придется потратить на автобус, который отходит от аэропорта Минвод примерно через час после прилета рейса DP 6913. В 16:50 – прибытие в Архыз, время в пути – чуть больше 4 часов. Можно доехать быстрее на такси, но стоить это будет в 5 раз больше, чем авиабилет.

А вот с дешевым жильем на курорте проблема, рассчитывать нужно на 4–6 тыс. руб. в сутки в трехзвездочном отеле. В 2 тыс. руб. обойдется дневной ски-пасс. Правда, возможности для катания пока ограничены. В Архызе еще 15 ноября открылся горнолыжный сезон (между прочим, самое раннее открытие в истории курорта), однако в работе пока только одна трасса, причем для новичков – «Горизонт» на северном склоне. Когда откроются остальные, на курорте пока не комментируют, вероятно больше возможностей появится примерно через 3–4 недели, когда установится плотный снежный покров.

«Два года подряд приезжал на недельку в середине декабря. В 2022-м со снегом было сперва очень плохо, но открыты были пять трасс. Под конец отпуска открыли еще две. В 2023-м со снегом было все ок, но тепло. И работали только полторы трассы: “Горизонт” и “Гравитация” (которую из-за ветра иногда закрывали)», – поделился один из поклонников горных лыж.

Однако в декабре таких цен на перелет, как сейчас, уже не будет. Например, на 9 декабря самый дешевый билет из Москвы до Минвод будет стоить 4,8 тыс. руб. в один конец, 16 декабря – 5,9 тыс. руб., 23 декабря – 8,2 тыс. руб., 30 декабря – 19,2 тыс. руб. Ближе к Новому году, разумеется, вырастут и цены на проживание. Например, если сейчас сутки в трехзвездочном отеле «Сказка снежных вершин» стоят 5,5 тыс. руб. вместе с завтраком, то накануне праздника – 19 тыс. руб. без питания. А любителям отдыха в «четверках» и «пятерках» следует приготовиться к 40–60 тыс. руб. за ночь.

Добавим, что обычно горнолыжный сезон в Архызе длится с декабря по апрель, в 2024 году он продолжался до мая. Стоимость сезонного ски-пасса – от 50 тыс. руб.

Неделю назад, как писал TourDom.ru, появилась предварительная информация, когда откроются трассы на горнолыжных курортах в Сочи. Раньше это случится традиционно на Красной Поляне – из-за особенностей рельефа. Любителям скоростных спусков предлагают ориентироваться на начало первого зимнего месяца.