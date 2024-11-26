Приставы взыскивают 220 тысяч рублей с S7 за отказ в перевозке ребенка

Приставы в Новосибирске возбудили в отношении S7 исполнительное производство на 222 тыс. руб. Деньги с авиакомпании пытаются взыскать по решению городского суда Якутска. В рамках иска эта сумма причитается пассажирке, не допущенной на рейс с ребенком из-за заламинированного свидетельства о рождении.

Само исковое заявление суд рассматривал еще в августе. За помощью к Фемиде обратилась жительница Якутска, которая в мае 2023 года планировала улететь в отпуск вместе с сыном. Но на предполетном досмотре представитель S7 сообщил женщине, что не может допустить на борт ребенка. Причина в заламинированном свидетельстве о рождении. При этом истец указала, что приобрела билет для сына в кассе авиакомпании, однако авиакассир об ограничении не предупредила и оформила заказ без каких-либо комментариев.

Женщина является сотрудником Росгвардии и полет до места отдыха ей оплачивало ведомство. Однако истцу пришлось вернуть «проездные деньги» в размере 106 тыс. руб. из-за недопуска на рейс и купить новые билеты за свой счет.

По итогам разбирательств суд обязал авиакомпанию выплатить пассажирке эти 106 тыс. руб., а также сверху начислил 73 тыс. руб. штрафа и 40 тыс. руб. в качестве компенсации за моральные страдания.

Впрочем, ответчик не спешит исполнять решение суда даже спустя 3 месяца, так что к делу подключились приставы.