Памятка российскому туристу: где можно расплатиться картами Mir

Эксперт Воронин: для путешествий в другие страны важно иметь при себе наличные. После того как российские карты с платёжными системами Visa и Mastercard перестали работать за границей, туристам из России приходится выбирать другие варианты. На помощь приходят карты других платёжных систем, но ими получится расплатиться не во всех странах. Где принимают Mir и UnionPay — далее в материале.

Где принимают карты Mir

Как сообщили в службе поддержки российской платёжной системы, карты принимают в 11 странах, включая Россию, а именно:

В Белоруссии;

В Абхазии;

В Армении;

В Азербайджане;

В Таджикистане;

В Казахстане;

В Южной Осетии;

В Венесуэле;

На Кубе;

Во Вьетнаме.

Где принимают карты UnionPay

Зона покрытия карт китайской платёжной системы пока гораздо шире — в неё входят почти около полутора сотен стран. Сейчас за границей работают карты АТБ, «Примсоцбанка», «Россельхозбанка» и «Газпромбанка». Однако с картами последнего могут начаться сложности.

21 ноября США ввели против банка санкции, и как сообщил ТАСС, крупнейшие китайские банки (Bank of China, China Construction Bank, Industrial and Commercial Bank of China, Agricultural Bank of China) перестали выдавать наличные с карт системы UnionPay, выпущенных в «Газпромбанке».

Лайфхак для туристов

Замдиректора по трансферу технологий Центра компетенций НТИ по направлению «Технологии хранения и анализа больших данных» на базе МГУ Тимофей Воронин посоветовал в другой стране всегда с собой иметь наличные. Причин несколько:

Не все банки и терминалы принимают карты Mir и UnionPay;

Может случиться технический сбой, и оплата не пройдёт оперативно;

Условия работы иностранных банков с российскими картами быстро меняются.

