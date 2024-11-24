Пилот объяснил, почему окна в самолетах круглые

Интересно, что более 70 лет назад самолёты оснащались квадратными иллюминаторами. Почему же было решено заменить их на окна круглой формы, в соцсетях рассказал пилот, известный как Капитан Стив.

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По его словам, квадратные иллюминаторы связаны с одной, но очень серьёзной проблемой. По углам окон образовались трещины, когда самолёты поднялись на высоту девять тысяч метров. Это часто приводило к выходу судна из строя.

«‎Самолёты буквально разваливались, потому что квадратные окна создавали небольшую трещину прямо по краям, и если из-за нагрузки на планер от герметизации создавалось достаточно много таких микротрещин, они фактически разваливались».

Тогда инженерам было поручено модернизировать иллюминаторы. В конечном итоге они остановились на закруглённых окнах, поскольку такая конструкция предотвращает возникновение трещин и разрушение самолёта в полёте, обеспечивая дополнительную защиту от повышенного давления.