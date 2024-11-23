Путешествие из зимы в лето: как избежать акклиматизации

Эксперты дали рекомендации по борьбе с акклиматизацией во время отпуска в теплых странах, сообщает издание "Горящая изба".

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Что такое акклиматизация и как с ней бороться

Акклиматизацией называют естественный процесс, благодаря которому организм привыкает к другим условиям. Ее симптомы индивидуальны, однако чаще всего выделяют снижение работоспособности, общее недомогание и ухудшение самочувствия.

На процесс акклиматизации прежде всего влияет резкая смена часового пояса, так как страдают циркадные ритмы. Человек сталкивается с бессонницей, дневной усталостью и проблемами с пищеварением. Кроме того, в жарком климате расширяются сосуды, он начинает интенсивно потеть и из-за этого теряет больше влаги.

Как подготовиться к путешествию из зимы в лето

Эксперты советуют начать подготовку к отпуску за несколько недель до этого:

Необходимо подготовить организм к жаре. Регулярно занимайтесь спортом в теплом помещении, посещайте баню или сауну. Сделайте прививки. Если вы собираетесь в страну, где распространены определенные заболевания, очень важно вакцинироваться до отпуска. Если вы едете в одну из стран Центральной Африки, необходимо привиться от желтой лихорадки. Если же ваш визит выпадает на страны Юго-Восточной Азии, то прививайтесь от брюшного тифа. Не забывайте о противомалярийных препаратах, чтобы уберечь себя от этой болезни в странах Африки, Юго-Восточной Азии и Южной Америки. Вакцину необходимо делать минимум за две недели до вылета. Определитесь с гардеробом. В теплых странах носите одежду из светлых и дышащих тканей, например, из хлопка и льна. Не забывайте о головных уборах, которые защитят от теплового удара. Уезжая из холодной страны, выбирайте ту одежду, которая соответствует климату. Лучше всего одеться по принципу капусты, то есть многослойно. Таким образом, после прилета вы сможете добраться в отель в джинсах и футболке, сняв с себя пальто и свитер. Запаситесь кремом от загара. В жарких странах легко обгореть всего за несколько часов, поэтому применяйте крем с индексом не менее 30 SPF. Наносите средство на все открытые участки тела перед выходом на улицу.

Что делать во время акклиматизации

Эксперты советуют не паниковать и прислушиваться к своим ощущениям.

Несколько простых советов помогут справиться с этой реакцией организма: