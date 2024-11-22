Путешественникам дали советы по покупке дешевых авиабилетов. Об этом говорится в материале Business Insider.

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В первую очередь специалисты издания проверили популярных лайфхак — использование VPN при оформлении билетов. Однако такой способ не дал никаких результатов, цены оставались на прежнем уровне при включенном VPN.

Однако следующий способ оказался действенным — при бронировании билетов с перелетом в середине недели (среда) были ниже. При этом самым дорогим днем оказалось воскресенье.

Ранее стало известно, что с 2022 по 2024 год стоимость авиабилетов из Москвы в Санкт-Петербург выросла в среднем более чем на 62 процента. Согласно исследованию «Купибилет», средняя цена перелета из столицы в Санкт-Петербург два года назад составляла 3,4 тысячи рублей, а сейчас она достигла 5,5 тысячи.