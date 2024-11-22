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Пассажирка показала простой способ избежать грязи в самолетах и восхитила подписчиков

Пассажирка самолета показала простой способ избежать грязи в салонах самолетов с помощью одного предмета гардероба и восхитила подписчиков. Об этом она рассказала в TikTok, на что обратило внимание News.com.

Пассажирка показала простой способ избежать грязи в самолетах
© Lenta.ru

По словам Пейтон Риз Нельсон, она всегда надевает во время полета вещь с капюшоном, чтобы ее волосы не касались спинки кресла. Это место якобы является самым грязным в самолете.

«Иногда самолеты кажутся отвратительными, а с капюшоном мне не придется мыть голову после приземления», — объяснила девушка.

Пользователи сети оказались в восторге от идеи блогерши и заявили, что наденут капюшон при следующем полете.

«Также никогда не надевайте открытые вещи, только длинные брюки», «Я еще протираю все, в том числе подлокотники и спинку», — писали юзеры.

Ранее бортпроводник Томми Чимато посоветовал путешественникам никогда не надевать шорты во время полета, поскольку на борту самолета много микробов. По его словам, грязь может быть опасна для пассажиров.

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