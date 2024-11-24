В аэропорту Кольцово появился робот, позволяющий за полминуты сдать багаж

В аэропорту Кольцово в Екатеринбурге появился аппарат с искусственным интеллектом, который позволит за полминуты пройти процедуру сдачи багажа. Нового «сотрудника» показал «Звезде» директор по стратегическим коммуникациям международного аэропорта Кольцово Сергей Симаков.

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Отмечается, что система самостоятельной регистрации багажа автоматически распознает цвет, размер, вес и повреждения сумки. Если все требования соответствуют - кладь можно переместить на ленту сдачи.

Обмануть систему не получится - багаж проходит дополнительную проверку на ленте сдачи. Если вес остался таким же, то система регистрирует багаж и выдает электронную багажную бирку.

Симаков подчеркнул, что благодаря данному проекту очереди на стойку значительно уменьшатся, а процедура регистрации ускорится.

«Эта услуга доступна, если они (пассажиры. - Прим. ред.), например, видят какую-то очередь на стойке регистрации, они могут не обращаться на нее, а воспользоваться этим сервисом», - объяснил он.

Сейчас робот-помощник уже начал работу для четырех компаний внутренних авиалиний.