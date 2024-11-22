Как оформить загранпаспорт в 2025 году

Для посещения большинства стран россиянам в 2025 году требуется загранпаспорт. О том, как его оформить в 2025 году и какие документы нужны, — в материале URA.RU.

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Какие документы нужны для оформления загранпаспорта в 2025 году

Заявление на выдачу загранпаспорта (можно скачать бланк на сайте Госуслуг или получить в МФЦ/МВД);

паспорт гражданина РФ;

фотографии 35x45 мм (для биометрического паспорта фотографии делают прямо в отделе МВД);

квитанция об оплате госпошлины;

военный билет (для мужчин призывного возраста).

Как подать заявление на оформление загранпаспорта

Через портал «Госуслуги»

Это наиболее популярный и удобный способ подачи заявления. Чтобы воспользоваться порталом «Госуслуги», выполните следующие шаги:

Зарегистрируйтесь на портале и подтвердите свою учетную запись.

Найдите услугу «Оформление заграничного паспорта» и выберите нужный тип паспорта (новый или старый образец).

Заполните анкету-заявление, указав личные данные, сведения о работе и другую необходимую информацию.

Загрузите фотографию согласно установленным требованиям (размер файла, формат и разрешение).

Оплатите государственную пошлину онлайн.

Дождитесь уведомления о приглашении в выбранный вами отдел МВД для сдачи документов и фотографий.

Количество фотографий

Для биометрического паспорта: фото загружается онлайн, а затем вас сфотографируют в отделе МВД.

Для паспорта старого образца: нужно загрузить одну фотографию онлайн и принести две фотографии размером 35х45 мм в отдел МВД.

Личное обращение в отделение МВД

Если вам ближе традиционный способ подачи документов, то можете обратиться напрямую в территориальное управление МВД по вопросам миграции. Процесс выглядит так:

Подготовьте необходимые документы;

Посетите ближайший отдел МВД и возьмите талон электронной очереди;

Передайте сотруднику заполненное заявление и пакет документов;

Сделайте фотографии на месте (если оформляется биометрический паспорт) или принесите готовые фотографии (для паспорта старого образца);

Получите квитанцию на оплату государственной пошлины и оплатите её в ближайшем банке или терминале;

Ждите приглашения на получение готового паспорта.

Количество фотографий

Для биометрического паспорта: фотографию сделают на месте.

Для паспорта старого образца: нужно принести две фотографии формата 35x45 мм.

Многофункциональные центры (МФЦ)

Еще один вариант — самому прийти в ближайший многофункциональный центр (МФЦ). Процедура аналогична обращению в отдел МВД, однако подача документов осуществляется через сотрудника МФЦ.

Возьмите талон на очередь в МФЦ;

Передайте подготовленные документы и заполненную анкету сотруднику;

Сотрудник МФЦ передаст ваши документы в соответствующий орган МВД.

Оплатите госпошлину через терминал или банк;

Дождавшись приглашения, посетите МФЦ для получения готового паспорта или предоставьте недостающие документы.

Количество фотографий:

Для биометрического паспорта: вас сфотографирует сотрудник МФЦ.

Для паспорта старого образца: принесите две фотографии размера 35?45 мм.

Виды загранпаспортов: нового и старого образца

В России существует два вида загранпаспорта: биометрический паспорт нового образца и паспорт старого образца.

Биометрический загранпаспорт:

Срок действия: 10 лет;

Содержит встроенный чип с биометрическими данными владельца (фотография, отпечатки пальцев);

Более высокая степень защиты от подделок.

Загранпаспорт старого образца:

Срок действия: пять лет;

Меньше страниц для визовых штампов;

Не содержит биометрии.

Какой загранпаспорт выбрать?

При выборе между биометрическим паспортом и паспортом старого образца стоит учитывать следующие факторы:

Частота поездок: если вы планируете часто путешествовать, лучше выбрать биометрический паспорт, так как он действует дольше и имеет больше страниц для виз.

если вы планируете часто путешествовать, лучше выбрать биометрический паспорт, так как он действует дольше и имеет больше страниц для виз. Бюджет: если бюджет ограничен, возможно, стоит рассмотреть паспорт старого образца, так как его оформление дешевле.

если бюджет ограничен, возможно, стоит рассмотреть паспорт старого образца, так как его оформление дешевле. Необходимость срочности: если требуется срочно оформить паспорт, то паспорт старого образца может быть лучшим выбором, так как процедура его оформления обычно занимает меньше времени.

если требуется срочно оформить паспорт, то паспорт старого образца может быть лучшим выбором, так как процедура его оформления обычно занимает меньше времени. При выборе паспорта следует учитывать и тот факт, что не все страны принимают на визу загранпаспорта без биометрии.

Что делать после получения загранпаспорта: советы путешественникам

После того как вы получили свой новый загранпаспорт, вот несколько советов, чтобы ваше путешествие прошло гладко:

Проверьте правильность всех данных в паспорте сразу же после получения;

Сделайте копии первой страницы паспорта и храните их отдельно от оригинала;

Убедитесь, что у вашего паспорта достаточно чистых страниц для визовых штампов;

Узнайте требования к въезду в страну назначения: некоторые государства требуют наличия визы, другие — медицинской страховки.

В какие страны можно поехать без загранпаспорта в 2025 году

На данный момент есть ряд стран, куда граждане России могут отправиться без заграничного паспорта, используя внутренний российский паспорт. Вот список этих стран на 2024 год:

Беларусь — страна, входящая в состав Союзного государства с Россией, где российские граждане могут пересекать границу по внутреннему российскому паспорту.

Казахстан — также допускает въезд россиян по внутренним паспортам.

Киргизия — еще одна страна, где возможен въезд по внутреннему паспорту РФ.

Армения — российским гражданам разрешено посещать Армению по внутреннему документу.

Абхазия и Южная Осетия — частично признанные республики, где также можно использовать внутренний паспорт.