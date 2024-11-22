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Как оформить загранпаспорт в 2025 году: пошаговая инструкция

Для посещения большинства стран россиянам в 2025 году требуется загранпаспорт. О том, как его оформить в 2025 году и какие документы нужны, — в материале URA.RU.

Как оформить загранпаспорт в 2025 году
© РИА Новости

Какие документы нужны для оформления загранпаспорта в 2025 году

  • Заявление на выдачу загранпаспорта (можно скачать бланк на сайте Госуслуг или получить в МФЦ/МВД);
  • паспорт гражданина РФ;
  • фотографии 35x45 мм (для биометрического паспорта фотографии делают прямо в отделе МВД);
  • квитанция об оплате госпошлины;
  • военный билет (для мужчин призывного возраста).

Как подать заявление на оформление загранпаспорта

Через портал «Госуслуги»

Это наиболее популярный и удобный способ подачи заявления. Чтобы воспользоваться порталом «Госуслуги», выполните следующие шаги:

  • Зарегистрируйтесь на портале и подтвердите свою учетную запись.
  • Найдите услугу «Оформление заграничного паспорта» и выберите нужный тип паспорта (новый или старый образец).
  • Заполните анкету-заявление, указав личные данные, сведения о работе и другую необходимую информацию.
  • Загрузите фотографию согласно установленным требованиям (размер файла, формат и разрешение).
  • Оплатите государственную пошлину онлайн.

Дождитесь уведомления о приглашении в выбранный вами отдел МВД для сдачи документов и фотографий.

Количество фотографий

Для биометрического паспорта: фото загружается онлайн, а затем вас сфотографируют в отделе МВД.

Для паспорта старого образца: нужно загрузить одну фотографию онлайн и принести две фотографии размером 35х45 мм в отдел МВД.

Личное обращение в отделение МВД

Если вам ближе традиционный способ подачи документов, то можете обратиться напрямую в территориальное управление МВД по вопросам миграции. Процесс выглядит так:

  • Подготовьте необходимые документы;
  • Посетите ближайший отдел МВД и возьмите талон электронной очереди;
  • Передайте сотруднику заполненное заявление и пакет документов;
  • Сделайте фотографии на месте (если оформляется биометрический паспорт) или принесите готовые фотографии (для паспорта старого образца);
  • Получите квитанцию на оплату государственной пошлины и оплатите её в ближайшем банке или терминале;
  • Ждите приглашения на получение готового паспорта.

Количество фотографий

Для биометрического паспорта: фотографию сделают на месте.

Для паспорта старого образца: нужно принести две фотографии формата 35x45 мм.

Многофункциональные центры (МФЦ)

Еще один вариант — самому прийти в ближайший многофункциональный центр (МФЦ). Процедура аналогична обращению в отдел МВД, однако подача документов осуществляется через сотрудника МФЦ.

  • Возьмите талон на очередь в МФЦ;
  • Передайте подготовленные документы и заполненную анкету сотруднику;
  • Сотрудник МФЦ передаст ваши документы в соответствующий орган МВД.
  • Оплатите госпошлину через терминал или банк;
  • Дождавшись приглашения, посетите МФЦ для получения готового паспорта или предоставьте недостающие документы.

Количество фотографий:

Для биометрического паспорта: вас сфотографирует сотрудник МФЦ.

Для паспорта старого образца: принесите две фотографии размера 35?45 мм.

Виды загранпаспортов: нового и старого образца

В России существует два вида загранпаспорта: биометрический паспорт нового образца и паспорт старого образца.

Биометрический загранпаспорт:

  • Срок действия: 10 лет;
  • Содержит встроенный чип с биометрическими данными владельца (фотография, отпечатки пальцев);
  • Более высокая степень защиты от подделок.

Загранпаспорт старого образца:

  • Срок действия: пять лет;
  • Меньше страниц для визовых штампов;
  • Не содержит биометрии.

Какой загранпаспорт выбрать?

При выборе между биометрическим паспортом и паспортом старого образца стоит учитывать следующие факторы:

  • Частота поездок: если вы планируете часто путешествовать, лучше выбрать биометрический паспорт, так как он действует дольше и имеет больше страниц для виз.
  • Бюджет: если бюджет ограничен, возможно, стоит рассмотреть паспорт старого образца, так как его оформление дешевле.
  • Необходимость срочности: если требуется срочно оформить паспорт, то паспорт старого образца может быть лучшим выбором, так как процедура его оформления обычно занимает меньше времени.
  • При выборе паспорта следует учитывать и тот факт, что не все страны принимают на визу загранпаспорта без биометрии.

Что делать после получения загранпаспорта: советы путешественникам

После того как вы получили свой новый загранпаспорт, вот несколько советов, чтобы ваше путешествие прошло гладко:

  • Проверьте правильность всех данных в паспорте сразу же после получения;
  • Сделайте копии первой страницы паспорта и храните их отдельно от оригинала;
  • Убедитесь, что у вашего паспорта достаточно чистых страниц для визовых штампов;
  • Узнайте требования к въезду в страну назначения: некоторые государства требуют наличия визы, другие — медицинской страховки.

В какие страны можно поехать без загранпаспорта в 2025 году

На данный момент есть ряд стран, куда граждане России могут отправиться без заграничного паспорта, используя внутренний российский паспорт. Вот список этих стран на 2024 год:

Беларусь — страна, входящая в состав Союзного государства с Россией, где российские граждане могут пересекать границу по внутреннему российскому паспорту.

Казахстан — также допускает въезд россиян по внутренним паспортам.

Киргизия — еще одна страна, где возможен въезд по внутреннему паспорту РФ.

Армения — российским гражданам разрешено посещать Армению по внутреннему документу.

Абхазия и Южная Осетия — частично признанные республики, где также можно использовать внутренний паспорт.

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