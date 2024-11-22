Как оформить загранпаспорт в 2025 году: пошаговая инструкция
Для посещения большинства стран россиянам в 2025 году требуется загранпаспорт. О том, как его оформить в 2025 году и какие документы нужны, — в материале URA.RU.
Какие документы нужны для оформления загранпаспорта в 2025 году
- Заявление на выдачу загранпаспорта (можно скачать бланк на сайте Госуслуг или получить в МФЦ/МВД);
- паспорт гражданина РФ;
- фотографии 35x45 мм (для биометрического паспорта фотографии делают прямо в отделе МВД);
- квитанция об оплате госпошлины;
- военный билет (для мужчин призывного возраста).
Как подать заявление на оформление загранпаспорта
Через портал «Госуслуги»
Это наиболее популярный и удобный способ подачи заявления. Чтобы воспользоваться порталом «Госуслуги», выполните следующие шаги:
- Зарегистрируйтесь на портале и подтвердите свою учетную запись.
- Найдите услугу «Оформление заграничного паспорта» и выберите нужный тип паспорта (новый или старый образец).
- Заполните анкету-заявление, указав личные данные, сведения о работе и другую необходимую информацию.
- Загрузите фотографию согласно установленным требованиям (размер файла, формат и разрешение).
- Оплатите государственную пошлину онлайн.
Дождитесь уведомления о приглашении в выбранный вами отдел МВД для сдачи документов и фотографий.
Количество фотографий
Для биометрического паспорта: фото загружается онлайн, а затем вас сфотографируют в отделе МВД.
Для паспорта старого образца: нужно загрузить одну фотографию онлайн и принести две фотографии размером 35х45 мм в отдел МВД.
Личное обращение в отделение МВД
Если вам ближе традиционный способ подачи документов, то можете обратиться напрямую в территориальное управление МВД по вопросам миграции. Процесс выглядит так:
- Подготовьте необходимые документы;
- Посетите ближайший отдел МВД и возьмите талон электронной очереди;
- Передайте сотруднику заполненное заявление и пакет документов;
- Сделайте фотографии на месте (если оформляется биометрический паспорт) или принесите готовые фотографии (для паспорта старого образца);
- Получите квитанцию на оплату государственной пошлины и оплатите её в ближайшем банке или терминале;
- Ждите приглашения на получение готового паспорта.
Количество фотографий
Для биометрического паспорта: фотографию сделают на месте.
Для паспорта старого образца: нужно принести две фотографии формата 35x45 мм.
Многофункциональные центры (МФЦ)
Еще один вариант — самому прийти в ближайший многофункциональный центр (МФЦ). Процедура аналогична обращению в отдел МВД, однако подача документов осуществляется через сотрудника МФЦ.
- Возьмите талон на очередь в МФЦ;
- Передайте подготовленные документы и заполненную анкету сотруднику;
- Сотрудник МФЦ передаст ваши документы в соответствующий орган МВД.
- Оплатите госпошлину через терминал или банк;
- Дождавшись приглашения, посетите МФЦ для получения готового паспорта или предоставьте недостающие документы.
Количество фотографий:
Для биометрического паспорта: вас сфотографирует сотрудник МФЦ.
Для паспорта старого образца: принесите две фотографии размера 35?45 мм.
Виды загранпаспортов: нового и старого образца
В России существует два вида загранпаспорта: биометрический паспорт нового образца и паспорт старого образца.
Биометрический загранпаспорт:
- Срок действия: 10 лет;
- Содержит встроенный чип с биометрическими данными владельца (фотография, отпечатки пальцев);
- Более высокая степень защиты от подделок.
Загранпаспорт старого образца:
- Срок действия: пять лет;
- Меньше страниц для визовых штампов;
- Не содержит биометрии.
Какой загранпаспорт выбрать?
При выборе между биометрическим паспортом и паспортом старого образца стоит учитывать следующие факторы:
- Частота поездок: если вы планируете часто путешествовать, лучше выбрать биометрический паспорт, так как он действует дольше и имеет больше страниц для виз.
- Бюджет: если бюджет ограничен, возможно, стоит рассмотреть паспорт старого образца, так как его оформление дешевле.
- Необходимость срочности: если требуется срочно оформить паспорт, то паспорт старого образца может быть лучшим выбором, так как процедура его оформления обычно занимает меньше времени.
- При выборе паспорта следует учитывать и тот факт, что не все страны принимают на визу загранпаспорта без биометрии.
Что делать после получения загранпаспорта: советы путешественникам
После того как вы получили свой новый загранпаспорт, вот несколько советов, чтобы ваше путешествие прошло гладко:
- Проверьте правильность всех данных в паспорте сразу же после получения;
- Сделайте копии первой страницы паспорта и храните их отдельно от оригинала;
- Убедитесь, что у вашего паспорта достаточно чистых страниц для визовых штампов;
- Узнайте требования к въезду в страну назначения: некоторые государства требуют наличия визы, другие — медицинской страховки.
В какие страны можно поехать без загранпаспорта в 2025 году
На данный момент есть ряд стран, куда граждане России могут отправиться без заграничного паспорта, используя внутренний российский паспорт. Вот список этих стран на 2024 год:
Беларусь — страна, входящая в состав Союзного государства с Россией, где российские граждане могут пересекать границу по внутреннему российскому паспорту.
Казахстан — также допускает въезд россиян по внутренним паспортам.
Киргизия — еще одна страна, где возможен въезд по внутреннему паспорту РФ.
Армения — российским гражданам разрешено посещать Армению по внутреннему документу.
Абхазия и Южная Осетия — частично признанные республики, где также можно использовать внутренний паспорт.