Эксперт объяснил, какой отель лучше выбрать

Столкнувшись с огромным количеством предложений — от гостиничных номеров до апарт-отелей — не всегда легко найти подходящее жилье для отпуска или командировки. Чтобы поездка понравилась всем участникам, независимо от пола, возраста и увлечений, важно обратить внимание на несколько ключевых критериев, которые помогут сделать правильный выбор. Руководитель отдела бронирования Palmira Business Club Александр Ротарь рассказал «Газете.Ru» об основных аспектах, которые следует учитывать перед бронированием отеля.

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Первым и самым важным критерием обычно называют стоимость проживания. Однако стоит в первую очередь обратить внимание на месторасположение отеля, особенно если речь идет о краткосрочном пребывании и отсутствии личного транспорта.

«Если бюджет позволяет, не стоит выбирать отель за пределами города только потому, что он дешевле. Исключение составляют случаи, когда вы планируете отдых на природе, а не прогулки по центру города. В противном случае придется тратить время на дорогу и деньги на такси, что может обойтись дороже, чем номер в отеле в центре», — отметил он.

Заранее подумайте, какую атмосферу и обстановку вы ожидаете от отеля во время пребывания. Отели бывают разных концепций: только для взрослых, семейные с детскими клубами, спа-отели и др. Также стоит обратить внимание на стиль дизайна отеля — современный, винтажный, тематический (по мотивам книг или эпох) и др. Общая обстановка в отеле может быть важным критерием выбора в зависимости от ваших предпочтений.

«Если для вас крайне важен уровень сервиса, отдавайте предпочтение сетевым отелям. Обслуживание в отелях 4* может значительно различаться как в зависимости от страны, так и от города. Чтобы избежать неприятных сюрпризов с уровнем обслуживания, лучше бронировать сетевой отель, где существуют общие стандарты. Также обратите внимание на политику отмены бронирования, особенно если поездку планируете заранее и планы могут измениться», — сказал эксперт.

Выбирая отель для отпуска, обратите внимание на мелочи, о которых мы часто забываем. Например, входит ли завтрак в стоимость проживания; есть ли парковка, если вы путешествуете на машине; работает ли круглосуточная стойка регистрации и рум-сервис; разрешено ли размещение с домашними животными и т.д. Несмотря на то, что мы живем в век технологий, наличие Wi-Fi в номерах доступно не во всех отелях. Поэтому обязательно проверьте его наличие, особенно если планируете бизнес-поездку.