Яндекс начнет бронировать билеты на поезд с заморозкой цены

В «Яндекс Путешествиях» появилась возможность бронировать места в поездах дальнего следования.

© Ferra.ru

В «Яндекс Путешествия» добавил возможность бронировать билеты на поезда дальнего следования с отложенной оплатой. Теперь пользователи могут закрепить цену на билет и не переживать о подорожании ближе к дате отправления. Услуга действует для поездок по России, а оплатить билеты можно позже, в удобное время. Это помогает экономить и избегать ситуаций, когда места на нужный поезд заканчиваются.

Бронирование доступно за 90 дней до отправления, а стоимость услуги начинается от 99 рублей. Деньги за билеты списываются автоматически за несколько дней до поездки, но оплату можно произвести и раньше, если так удобнее. В случае изменений в планах можно отказаться от брони полностью или частично, например, если кто-то из компании не сможет поехать.

Сервис доступен для всех типов вагонов и любого количества билетов. Чтобы воспользоваться новой функцией, нужно обновить приложение «Яндекс Путешествий» на iOS или Android. Управлять бронированиями легко через раздел «Моя поездка», где можно следить за сроками оплаты и менять настройки брони.