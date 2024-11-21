Турагент рассказала, когда нужно покупать горящие туры

Жителям Перми рекомендуют не откладывать покупки горящих туров. Обычно такие предложения раскупают в течении от одного до двух часов после публикации объявления. Затем информация о туре теряет свою актуальность, рассказала директор пермского туристического агентства «А-Тур» в своем telegram-канале «Алина турагент».

«50% всех горящих туров — актуальны всего один-два часа после публикации. 30% всех горящих туров — актуальны в течение четырех-пяти часов после публикации», — сказано в сообщении.

Турагент уточнила, что остальные 20% предложений разбирают за один-два дня. Если информация о горящем туре опубликована ранее, таких путевок в наличии уже нет.

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