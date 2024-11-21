Турист через суд вернул деньги за отель в Турции

Турист, не добившись у турагента и туроператора моментального подтверждения отеля, забронированного за день до вылета, вернул деньги через суд. Несмотря на то что положительный ответ пришел через несколько часов, представители Фемиды встали на сторону отдыхающего.

Для жителя Тюмени Тиграна Л., который собирался с семьей в Турцию, важно было, чтобы гостиница была подтверждена сразу, это было основным условием при обращении клиента. Все потому, что турист сначала приобрел авиабилеты, а уже после этого обратился к турагенту. Вылет должен был состояться на следующий день после заключения договора: 20 июня Тигран подписал бумаги, а 21-го – рейс.

Однако в пятизвездочном Ozkaymak Incekum в Аланье, за который было заплачено 83 100 руб. на неделю за четверых, бронь не подтвердили. Тогда турагент предложил четырехзвездочный Titan Garden, но также без моментального подтверждения. Туриста все это не устроило, он пытался связаться с турагентом, но тот на звонки не отвечал и документов о бронировании не высылал. Поэтому Тигран самостоятельно нашел на сайте туроператора отель с моментальным бронированием, оплатил 96 507 руб. за проживание и отправил турагенту в мессенджере сообщение о том, что отказывается от договора. Уже после этого тот перезвонил с информацией о том, что Titan Garden все-таки подтвердил бронь и оплата произведена. Но было поздно.

Вернувшись из Турции, турист написал претензию турагенту и туроператору с требованием вернуть ему 83 100 руб., на что получил отказ и обратился в суд. В результате Тиграну удалось не только вернуть стоимость проживания, но и заставить ответчика заплатить штраф, компенсацию морального вреда и возместить расходы представителя (всего более 180 тыс. руб.). Правда, для этого пришлось пройти несколько инстанций.

В апелляции туроператору удалось немного снизить сумму, однако он этим не удовлетворился и направил кассационную жалобу. По мнению юристов компании, сообщение в мессенджере, которое турист направил турагенту, не соответствует определенному договором порядку. Кроме того, как говорится в судебном решении, «судами не принято во внимание положение пункта 2.9 договора, согласно которому срок для подтверждения бронирования – 48 часов, по истечении которого признается невозможность исполнения обязательств по обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не отвечает».

Однако Седьмой кассационный суд общей юрисдикции оставил предыдущий вердикт в силе. Принципиальным стало то, что отказ туриста от договора имел место еще до его подтверждения турагентом, соответственно, до несения туроператором каких-либо расходов. «При этом жалобы о несоблюдении истцом формы отказа от договора (то есть сообщением в мессенджере. – Ред.) отклоняются, поскольку отказ потребителя от договора был выражен в ясной и недвусмысленной форме, не позволяющей трактовать желание туриста как-то иначе, кроме как отказ от договора», – отметили в суде.

Ранее мы писали, что туристка из Воронежа отсудила стоимость тура в Армению, куда побоялась лететь в прошлом году из-за беспорядков. Туроператору придется заплатить 175 тыс. руб.