«Аэрофлот» предложил обладателям миль скидки на билеты к морю

«Аэрофлот» решил устроить распродажу для клиентов своей программы лояльности – он предложил билеты на популярные туристические направления за 1 тыс. миль плюс оплату сбора. Акция действует на вылеты с сегодняшнего дня по 26 декабря, а также обратные билеты по 2 января 2025 года.

Журналист редакции TourDom.ru изучил предложения нацперевозчика. Билеты по заявленным ценам действительно есть, но, как и при обычной покупке премиальных билетов за мили, количество таких мест на каждом борту ограничено. Акция действует только на самый простой в линейке экономтарифов перевозчика, впрочем по акции в него включено одно место багажа.

Несмотря на заявленные даты по большинству популярных направлений, улететь по акции так, чтобы захватить Новый год, не получится. Придется выбирать из вылетов не позднее середины декабря.

Нет этих ограничений, пожалуй, только на направлении Москва – Дубай. Round trip по акции предлагают за 26 тыс. В обычной продаже стоимость начинается от 49 тыс. Много вылетов для желающих отпраздновать Новый год в ОАЭ. Вернуться домой можно 1 и 2 января.

На Шри-Ланку оплата сбора обойдется туристу в 49 тыс. Без акции билеты в обе стороны предлагают не меньше чем за 70 тыс. Вылеты из столицы доступны до середины декабря, вернуться можно в первый день 2025 года.

На Пхукет в ближайшие дни можно взять round trip за 50 тыс. На обычных условиях просят 75 тыс. Предложения доступны только до первой половины декабря. Далее акционных билетов на эти даты нет. За обычные деньги можно взять билеты туда-обратно от 130 тыс.

На Мальдивы можно слетать за 59 тыс. по акции. Обычный round trip от 76 тыс. Есть возможность спланировать поездку с захватом Нового года и возвращением 2 января. Крайний доступный по акции вылет из Москвы намечен на 23 декабря.

Российских направлений в акции меньше. В Сочи обладателям предлагают слетать за 6 тыс. вместо 16. Но, например, на ноябрь таких билетов уже нет. Как и после 22 декабря. Второе направление – Минводы. Там доступных дат еще меньше, как и экономии – по акции за 7 тыс., без нее от 11 тыс.

Ранее TourDom.ru писал, что «Победа» предлагает слетать из Москвы в Турцию менее чем за 3 тыс. руб.