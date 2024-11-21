В визовом центре Италии сократили сроки оформления шенгенов

Хорошие новости пришли из визового центра Италии в Петербурге. Здесь готовы принимать документы от заявителей за 15 дней до поездки. Во время летнего ажиотажа здесь не принимали туристов позже чем за 2 месяца до вылета. Столько же и составлял средний срок рассмотрения документов.

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В визовом центре информацию подтвердили: на сайте ошибок нет. Тем временем агенты, которые помогают туристам в оформлении документов, утверждают, что участились случаи, когда их клиенты стали получать шенгены через 3–4 недели после подачи.

Это очень быстро. Особенно для итальянцев в Санкт-Петербурге. На протяжении последних 2 лет они методично придерживались одной и той же тактики – вне зависимости от даты подачи заявления они держали документы у себя до последнего, выдавая вклеенную визу либо отказ только накануне предполагаемой поездки. В итоге туристы, которые пытались оформить шенгены заблаговременно, вынуждены были ждать по 3–4 месяца.

Продолжат ли держать документы, пока что неясно. Но в визовом центре в Петербурге напоминают, что за полгода до путешествия уже можно обращаться в их визовый центр.

Ранее TourDom.ru писал, что туристы в Петербурге ждали недельную визу в Италию 150 дней.