Эксперты рассказали, что делать, если вы заблудились в лесу

Жительница Иркутской области провела в тайге без еды и воды около 11 дней. Сибирячка, собирая ягоды, случайно углубилась в непроходимую чащу. Как пенсионерка оказалась в тайге и как выжить в дикой природе без еды и воды – в материале MIR24.TV.

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В тайге жительница Иркутской области оказалась неслучайно. Пенсионерка работала сторожем на лесозаготовительном предприятии и отправилась на очередную вахту. В один из дней пожилая женщина решила собрать ягоду в лесу, но не смогла сориентироваться и заблудилась. Ее дочь, обеспокоенная тем, что мать не выходит на связь, только на пятый день обратилась в полицию. Перед исчезновением женщина сообщила по телефону, что видела рядом с зимовьем медведя. Полицейские обнаружили пенсионерку в нескольких километрах от базы только на шестой день поисков. Она лежала в ветвях поваленных деревьев. Женщину госпитализировали, ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

Что же делать, если вы заблудились в дикой природе? Руководитель экспедиционного корпуса ГУУ, профессор Владимир Линник говорит, что в первую очередь необходимо понять – как вы далеко от цивилизации? Если вы в заповеднике и регистрировались в администрации, то поводов для паники нет – вас будут искать и найдут.

«Если же вы путешествуете не на территории заповедника, то перед выходом на маршрут обязательно сообщите о себе в местное отделение МЧС: сообщите свое имя, состав группы, предполагаемый маршрут вашего движения и ориентировочную дату выхода с маршрута. Это очень облегчит вашу жизнь, так как сотрудники МЧС обязательно будут вам дозваниваться на следующий день после предполагаемого завершения вашего похода», – подчеркнул Владимир Линник.

Второе важное замечание – установите в телефоне офлайн-карты региона, в котором вы планируете маршрут, и, если случилось заблудиться, не нужно сразу же звонить в МЧС. Просто включите навигатор и проложите пеший маршрут до ближайшего населенного пункта.

«На маршруте могут встретиться дикие звери. Но животные сами не в восторге от человека, так что постараются избежать встречи. Но если встреча все же произошла, то не старайтесь обидеть животное, не фотографируйте его и ни в коем случае не делайте селфи с медвежатами! Если из-за кустов покажется их мать, то дальнейшие советы по выживанию попросту бессмысленны. Если вы встретили не агрессивное, но крупное животное, например, лося или оленя, то постарайтесь оказаться крупнее его – поднимите над головой рюкзак или палку, сбейтесь в кучу и поднимите руки», – подчеркнул Владимир Линник.

Летом в лесу всегда можно найти много ягод. Земляника, черника и брусника дадут вам возможность поужинать. Важно: не собирайте грибы в незнакомом регионе, результат может быть скоротечным и фатальным. Утолить жажду можно дождевой водой, росой или водой из природных источников.

Доброволец «ЛизаАлерт» Валентина Наумова рассказала, что ходить в лес лучше всего в паре или в группе. Найти нескольких потерявшихся проще, чем одиночку. Важно помнить: с водой и перекусом смерть от голода не произойдет. Если нет спичек и человек не может разжечь костер, чтобы не замерзнуть, необходимо постоянно двигаться.

«Лес – это всегда повышенная срочность. Такой поиск для нас – это работа с кинологами, а в некоторых случаях – с квадрокоптерами, малой авиацией и конным патрулем. У нас есть вертолетно-спасательный отряд «Ангел», который на добровольческих началах может прилететь и помочь в поисках. Мы будем работать на отклик: будем звать человека по имени и слушать все звуки, что могут прилететь в обратную сторону», – напомнила Валентина Наумова.

Вот несколько основных правил перед выходом в лес:

Одевайтесь ярко: предпочтительнее рыжие, красные, желтые, белые куртки, хорошо бы наклеить светоотражающие полоски или рисунки.

Сделайте себя видимым. Если уверены в том, что вас будут искать, то оставайтесь на месте, если есть спички, то разведите костер, пойте песни, кричите – по дыму и голосу человека найти гораздо легче.

Подавать звуковые сигналы можно ударами палки о деревья: звук от них далеко расходится по лесу.

Если необходимо организовать стоянку, это нужно сделать на сухом и возвышенном месте. Собираясь ночевать, сделайте постель из ветвей вечнозеленых деревьев.

Напомним, что в России люди ежегодно теряются в лесах. В 2018 году житель Красноярского края вместе со своим бультерьером 19 дней плутали по тайге. В лес мужчина отправился за грибами. Окрестности он знал хорошо и обычно ориентировался по солнцу, но в тот день было облачно. Из-за погоды сбился с пути, а телефон разрядился. Мужчина с собакой питались рябиной, которой в лесу было много, кедровыми орехами и сосновой смолой.

Житель Якутии в 2016 году выехал на моторной лодке за хворостом на северо-востоке Якутии, но из-за сильного тумана углубился в тундру, потерял ориентиры и заблудился. За 44 дня мужчина по осенней тундре прошел 120 километров. Питался грибами, морошкой и брусникой, воду пил из озер.

В этом году в Тюменской области пожилая женщина заблудилась в лесу и бродила в чаще четверо суток. В Ханты-Мансийском автономном округе 20-летний местный житель заплутал в тайге: в лесу он пробыл также четверо суток. И пенсионерка, и молодой человек были найдены живыми.