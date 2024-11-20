Туристы подали в суд на туроператора из-за травмы ребенка в Турции

Семья из Свердловской области отдыхала в Турции, когда их ребенок упал в отеле и получил травмы. По возвращении туристы отправились в суд требовать компенсацию морального вреда от туроператора.

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Согласно материалам суда, в июне 2023-го уральцы приобрели путевку в Турцию у туроператора ООО «Регион Туризм». Уже в августе путешественники отправились в отпуск – взрослые и 7-летняя девочка. Во время отдыха, находясь на территории отеля, ребенок поскользнулся возле детского бассейна. В результате падения несовершеннолетняя гостья получила травмы лица: были сломаны два передних зуба, разбита нижняя губа и рассечены ткани подбородка.

«После полученной травмы девочка испытывала физические и нравственные страдания, около двух недель не могла принимать пищу, ребенку было проведено хирургическое вмешательство, связанное с наложением швов, до настоящего времени сохранилась деформация зубов, рубец на лице», – рассказали в пресс-службе прокуратуры.

По возвращении туристы подали гражданский иск к туроператорской компании. В качестве главной претензии указали предоставление услуг ненадлежащего качества, так как безопасность отдыха не была обеспечена в зоне бассейна. Прокурор согласился с позицией истцов и рекомендовал суду принять их сторону.

В итоге Синарский районный суд города Каменска-Уральского, учитывая заключение прокурора, постановил взыскать с ООО «Регион Туризм» 225 тыс. руб., в числе которых компенсация морального вреда (120 тыс. руб.) и штраф (75 тыс. руб). Решение суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано ответчиком.