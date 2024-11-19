Туристов не удивила разработанная система самостоятельной регистрации багажа

Туристов не поразила представленная сегодня на форуме

«Транспортная неделя – 2024» система самостоятельной регистрации багажа. И дело даже не в том, что она с марта активно тестируется в Кольцово: «Тоже мне новинка. Я такой у Pegasus в Европе пользовалась. И в Южной Америке у других авиакомпаний. Снова велосипед изобретаем», – обсуждают новость подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома».

При помощи оборудования можно сдать багаж самостоятельно за полминуты. Аппарат сам взвесит чемодан, а по считанному с посадочного талона штрихкоду определит, куда его нужно отправить. Подобные устройства предлагают в ближайшее время активно тиражировать и поставить в аэропортах страны.

Пользоваться ими готова большая часть туристов. 42% из более 1,2 тыс. участников опроса в телеграм-канале «Крыша ТурДома» считают этот способ более удобным, чем обычный процесс на стойке регистрации с живым человеком. Еще 19% готовы пользоваться новшеством, если возле него не будет очередей, как на обычных стойках.

Примерно четверть пассажиров всё-таки боится брать весь процесс в собственные руки. Они полагают, что могут что-то напутать и отправить багаж не в свой пункт назначения, а в совершенно другом направлении.

Ранее TourDom.ru писал, что пассажирам могут разрешить самостоятельно регистрировать и сдавать багаж в российских аэропортах.