Авиакомпания «Победа» запустила систему развлечений на своих самолетах

Авиакомпания «Победа» объявила о запуске новой услуги – «система развлечений на борту». Сервис уже заработал и доступен для пассажиров, сообщает пресс-служба лоукостера.

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Уточняется, что к системе можно подключаться через бортовой Wi-Fi при помощи мобильных устройств. Далее нужно просто перейти на сайт авиакомпании с соответствующим контентом.

В «Победе» уверяют, что почти все сериалы и фильмы, представленные в подборке сервиса, бесплатны для пассажиров. Контент намерены обновлять каждые 3 месяца.

Аналогичные системы развлечений действуют и у многих других российских перевозчиков. В их числе S7 Airlines, «Ямал», Smartavia, NordStar, «Россия», «Аэрофлот» и так далее.

При этом в Минтрансе обещают запустить и полноценный интернет в российских самолетах. Но из-за санкций придется искать технические решения, которые смогут заменить западные аналоги. Предположительно, доступ в Сеть пассажирам будет организован к 2027 году. Впрочем, это не окончательный срок.

Также стоить добавить, что авиабилеты после запуска интернета на борту могут подорожать. Эксперты считают, что стоимость самой услуги авиакомпании сразу будут добавлять к тарифам для пассажиров.